Un punto, dos incógnitas

por Hugo Caric

Punto y aparte. Talleres le bajó la persiana al 2019 con un pálido 0-0 ante su público, que no pudo tener fiesta completa después del emocionante homenaje al plantel que hace dos décadas levantó la Copa Conmebol.

Se notó que Unión de Santa Fe tomó debida nota de la renovada propuesta de la “T”, del nuevo sistema (4-2-3-1) que le había permitido al Albiazul marcar ocho goles en sus últimas dos presentaciones, y se empecinó en anularle sus mejores virtudes. No sólo que lo logró sino que al final casi termina llevándose “el Gordo de Navidad”, en un par de jugadas que exigieron el esfuerzo máximo del arquero Guido Herrera.

Leonardo Madelón no tuvo reparos en plantar en el Kempes una formación con cinco jugadores en el fondo, cuatro más en el mediocampo y Walter Bou como único embajador en los dominios de Talleres. De este modo, llevó el partido hacia la batalla y la fricción, el escenario más conveniente para sus intenciones, y se defendió con una muralla que el elenco de Alexander Medina pocas veces logró perforar.

Bien controlados Jonathan Menéndez y Franco Fragapane, los laterales Enzo Díaz y Leonardo Godoy trataron de proyectarse por los costados, pero ni así, ni con Dayro Moreno haciendo el sacrificio de bajar algunos metros, el anfitrión logró la conexión necesaria para que Nahuel Bustos no quedara siempre en inferioridad ante los grandotes del fondo “tatengue”.

Un remate del colombiano Moreno que se estrelló en el travesaño y un tiro de Fragapane fueron las únicas acciones que desentonaron del letargo en la etapa inicial. No le fue mejor en el complemento, donde sólo un disparo de Menéndez que exigió al golero Sebastián Moyano y un tiro libre de Moreno que se fue apenas desviado incomodaron a la defensa visitante.

Talleres se quedó sin energía y sin ideas en el cuarto de hora final. Cuando el partido le exigía el mayor esfuerzo para tratar de quebrar la paridad, quedó “tildado” en su impotencia. No hubo respuestas adentro de la cancha y tampoco llegaron soluciones con los recambios.

El partido exigía alguien que clarificara el juego (¿Tomás Pochettino?, ¿Juan Ignacio Méndez?), pero “el Cacique” Medina apostó por la velocidad de Diego Valoyes y la intensidad de Nahuel Tenaglia. Más de lo mismo.

Al final del juego se animó Unión y Herrera tuvo que esforzarse a pleno para contener los intentos de Bou y de Franco Troyansky. La última secuencia desentonó con el resto de la película: todos los jugadores visitantes en campo de la “T”.

Medina quiere “un salto de calidad”

“Si bien hicimos más por el partido, creo que no jugamos bien y que el empate no está mal”, analizó Alexander Medina al término del encuentro.

“Unión vino a hacer su partido y amontonó mucha gente en su campo. Se defendió bien y Talleres, al no poder abrir el partido, se llenó de ansiedad y mostró poca paciencia. Nuestro equipo tuvo baja circulación de balón y poca precisión, y eso se reflejó en las escasas situaciones de gol que generamos”, detalló.



Al hacer un balance de las primeras 16 fechas de la Superliga, el DT uruguayo señaló: “El saldo es ultra positivo. Quería estar más arriba, es cierto, pero no hay una tabla de merecimientos y otra de la realidad. Tuvimos un gran inicio de torneo, después hubo un bache en resultados y en juego, y creo que el cierre fue interesante. Me gusta este Talleres. Tiene un estilo bien marcado y su propuesta no cambió ni cuando ganamos ni cuando perdimos. Todavía falta mucho y somos competitivos”.

“Cualquiera que vea jugar a Talleres sabe que el equipo tiene una propuesta bien definida: tenencia de pelota, presencia en campo rival, transiciones rápidas, presión ante la pérdida… Mi Talleres va al frente y eso es lo más rescatable. Hemos jugado de igual a igual y hemos hecho muy buenos partidos ante grandes equipos. Falta crecer y madurar”, precisó.

“Defectos hemos tenido, y muchos, pero me los guardo para la interna. A esas cosas me gusta hablarlas de la puerta hacia adentro, pero entre ustedes hay gente que ha visto mucho fútbol y que debe tener bien en claro que funciona bien y qué funciona mal”, les dijo Medina a los periodistas antes de tirar dos frases con impronta duranbarbista: “Lo mejor está por venir” y “Vamos a crecer en el segundo semestre”.

Consultado sobre el futuro del plantel albiazul, Medina aseguró que pedirá “un refuerzo por línea” para afrontar lo que resta de la temporada 2019/2020: las últimas siete fechas de la Superliga y la Copa de la Superliga. “Después se verá qué es lo que se puede traer”, puntualizó. “La idea es dar un salto de calidad, y para eso también cuento con los jugadores que están”, añadió.

“Dayro Moreno es un gran jugador y terminó el año en un gran nivel, y Nahuel Bustos es el goleador del campeonato. Dar un salto de calidad implica que ellos se queden”, enfatizó el DT cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que ambos atacantes se alejen del club de barrio Jardín, uno por el elevado monto de su contrato y otro por el interés que habrían demostrado varios clubes, entre los que se menciona a River Plate.

Otro jugador que estaría en la agenda del club “millonario” es el volante Andrés Cubas, de destacado desempeño en los últimos tiempos. ¿Y Guido Herrera? El arquero, cuya permanencia en Talleres se convierte en un interrogante en cada “parate” de campeonato, alejó los rumores de partida y aseguró que seguirá en la institución albiazul hasta junio próximo.



Síntesis del partido:

Talleres (0): Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Facundo Medina y Enzo Díaz; Andrés Cubas y José Mauri; Jonathan Menéndez, Dayro Moreno y Franco Fragapane; Nahuel Bustos. DT: Alexander Medina. Suplentes: Franco Fragueda, Javier Gandolfi, Juan Ignacio Méndez y Tomás Pochettino.



Unión (0): Sebastián Moyano; Damián Martínez, Brian Blasi, Yeimar Gómez, Jonathan Bottinelli y Federico Milo; Jalil Elías, Ezequiel Bonifacio, Nelson Acevedo y Juan Ignacio Cavallaro; Walter Bou. DT: Leonardo Madelón. Suplentes: Marcos Peano, Lucas Ríos, Juan Nardoni y Braian Álvarez.

Cambios: ST, 22m Javier Méndez por Acevedo (U) y Franco Godoy por Martínez (U), 29m Diego Valoyes por Menéndez (T), 36m Nahuel Tenaglia por Leonardo Godoy (T), 38m Martín Payero por Mauri (T) y 40m Martín Troyansky por Bonifacio (U).



Amonestados: Mauri, Menéndez, Medina, Valoyes (T); Martínez (U).

Cancha: Estadio Kempes.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Espectadores: 40 mil.