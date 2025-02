Un vecino de Nono recibió una pena de 25 días de arresto efectivo por causar peligro de incendio

El Juzgado de Control y Faltas de Villa Cura Brochero impuso la pena de 25 días de prisión de cumplimiento efectivo a un vecino de la localidad de Nono, en el Valle de Traslasierra, que fue declarado responsable de causar peligro de incendio durante la vigencia de la emergencia ambiental. Dicha infracción, prevista como una forma de prevenir el delito penal de incendio, se encuentra contemplada en el Código de Convivencia Ciudadana (Ley N.° 10326).

El pasado 3 de septiembre de 2024, en horas del mediodía, el infractor fue encontrado en un lote rural de su propiedad, en el paraje La Quinta, quemando restos secos de poda en un sector con gran cantidad de malezas, sin tomar las medidas necesarias para evitar su posible propagación como lo exigen las normas ambientales. Alertado por un llamado anónimo, personal policial constató el hecho cuando ya existía un foco ardiente que el imputado seguía alimentando con ramas secas y dio intervención a los bomberos.

Elevadas las actuaciones policiales al Juzgado de Paz de Nono, la jueza a cargo decidió derivarlas al Juzgado de Control y Faltas de Villa Cura Brochero. Esto, porque la contravención prevista en el artículo 91 del Código de Convivencia Ciudadana, prender fuego sin observar las precauciones necesarias para evitar su propagación, se desarrolló durante el estado de alerta ambiental declarado por el Gobierno provincial.

Tal circunstancia agrava la tipificación del hecho y sus eventuales sanciones. Cabe recordar que para esa fecha se encontraban en pleno desarrollo vastos incendios forestales en las zonas rurales y serranas.

Fundamentos

En su resolución condenatoria, el juez José María Estigarribia sostuvo que para la contravención agravada correspondería una sanción mínima de 50 días de arresto no redimible por multa debido a la emergencia ambiental, pero como el contraventor reconoció el hecho, la ley le otorga el beneficio de la reducción de la pena a la mitad, por lo que quedó definida en 25 días de prisión.

En los fundamentos de la sentencia, el magistrado justificó el cumplimiento efectivo de la pena en razón de que el hombre, conociendo el daño y los efectos nocivos que la propagación desenfrenada del fuego produce al medio ambiente, actuó de manera desaprensiva hacia la fauna, la flora y las personas y sus bienes.

El juez enfatizó en cuanto al carácter preventivo y disuasivo de la pena aplicada: “No tengo dudas de que las resoluciones judiciales que al respecto se dicten deben constituir no sólo una respuesta al caso concreto, sino también un mensaje ejemplificador y un llamado de atención y a la reflexión para toda la sociedad, recordando que el medio ambiente es, en definitiva, el lugar donde se desarrolla toda actividad humana y no humana y sin el cual no hay posibilidad de vida alguna”.