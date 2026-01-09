Una voz cordobesa puso el foco en el acuerdo UE–Mercosur como “oportunidad estratégica”

El avance del Consejo Europeo para habilitar la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur reactivó expectativas en las provincias exportadoras. Desde Córdoba, el legislador Gustavo Bottasso (UCR) puso el acento en las oportunidades productivas y comerciales que se abren para la provincia y anticipó un rol activo desde la Legislatura.

El Consejo Europeo dio este viernes un paso clave al aprobar, por mayoría, el avance que habilita la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, un entendimiento largamente negociado durante más de 25 años y considerado estratégico para la inserción internacional de la Argentina.

En el marco de la repercusión a nivel país, con pronunciamientos de políticos del oficialismo y de la oposición, el legislador Bottasso aportó la visión cordobesa del impacto de este entendimiento que se formalizará con el acto de firma el 17 de enero en Asunción del Paraguay.

El parlamentario radical que preside la Comisión de Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior de la Legislatura de Córdoba destacó la relevancia del acuerdo y subrayó su potencial impacto en la economía provincial.

"Este acuerdo nos plantea el desafío de ampliar mercados, fortalecer el comercio exterior y posicionar a Córdoba en un escenario internacional cada vez más competitivo", sostuvo Bottasso.

El entendimiento entre ambos bloques abre un mercado integrado con más de 700 millones de personas -representa cerca del 35% del comercio global y más del 30% del PIB mundial-, con la eliminación progresiva de aranceles y un fuerte impulso a las exportaciones.

De acuerdo con estimaciones de especialistas, el acuerdo podría incrementar las exportaciones argentinas hasta en un 35%, con el sector agroindustrial entre los principales beneficiados.

Desde una mirada local, Bottasso remarcó que Córdoba reúne condiciones clave para capitalizar este proceso: una matriz productiva diversificada, fuerte perfil exportador y capacidad para atraer inversiones vinculadas a la agroindustria, la industria alimentaria y el complejo metalmecánico.

“Desde la Legislatura vamos a trabajar para que Córdoba tenga un rol protagónico y pueda aprovechar de manera concreta las oportunidades que surgen de este proceso de integración”, afirmó el legislador.

Acuerdo histórico

Ante la noticia, el canciller argentino Pablo Quirno señaló a través de su cuenta de X que “luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques". Y acentuó: “Todos ganamos”.

“La UE eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, advirtió el titular de la cartera de Relaciones Exteriores.

La votación del Consejo Europeo, aunque dividió posiciones internas, habilita ahora a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a avanzar con la firma formal del acuerdo, que ya tiene fecha: el 17 de enero en Asunción del Paraguay.

Para que el tratado entre en vigencia plena, deberá contar además con la ratificación del Parlamento Europeo y de los 27 países miembros de la Unión Europea.