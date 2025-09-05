Vaca Narvaja sobre la BUP: "Quedó bastante clara y todos quedamos conformes"

El juez federal electoral en Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, confirmó que el diseño de la Boleta Única de Papel (BUP) que se usará en las elecciones legislativas de octubre quedó aprobado, en gran parte, con el acuerdo de todos los partidos y apoderados. Tras otra revisión realizada el jueves, se incorporaron fotos, nombres, colores y números de los candidatos, y solo se hizo un ajuste menor a pedido de una agrupación.

Según el magistrado, en Córdoba hay actualmente 55 partidos reconocidos, de los cuales 18 se presentaron en la compulsa electoral entre partidos y alianzas. "Hablamos con todos los representantes. La verdad que quedó bien, bastante clara, y todos quedamos conformes. Muchos esperaban que fuera más complicada la boleta", aseguró.

La BUP se usará por primera vez en elecciones nacionales en la provincia, y reemplaza al sistema de múltiples boletas separadas. El juez explicó que el nuevo formato no debería generar confusiones entre los votantes: "Los colores están bien determinados, cada columna corresponde a un partido y las fotos de los candidatos están claras. Además, en cada aula habrá una boleta gigante de 2 metros por 1 metro". Así el elector pueda corroborar cómo se ve antes de votar.

Vaca Narvaja también reconoció que algunas personas con dificultades visuales, como la presbicia, podrían necesitar anteojos para identificar con precisión a sus candidatos, pero destacó que la claridad del diseño lo hace accesible. Además, los presidentes de mesa estarán disponibles para orientar a quienes tengan dudas.

Respecto al recuento de votos, se mostró optimista: "No creo que demore mucho. Esperemos que una vez realizado el acto comicial tengamos en un corto plazo los primeros resultados".

La pelea por el violeta

Finalmente, el juez subrayó que no habrá lugar a confusiones entre partidos de tendencia similar, como los distintos espacios libertarios, ya que las diferencias de colores y columnas son claras. "Cada agrupación política tuvo la oportunidad de seleccionar sus colores", puntualizó.