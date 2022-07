Vigo y los gestos en el aniversario por la muerte de Evita

El martes pasado la senadora Alejandra Vigo encabezó los actos por el 70° aniversario de Eva Perón en la capital cordobesa. Y, como adelantó esta sección la semana pasada, iba a ser una jornada colmada de gestos. En horas de la mañana, Vigo se mostró cerca del viceintendente Daniel Passerini, alguien que por estos días goza de un aval conjunto del Centro Cívico y el Palacio 6 de Julio para mostrarse en ‘modo sucesor’ del intendente Martín Llaryora. Pero, en horas de la tarde, en el acto que era únicamente para mujeres en Studio Theater hubo una serie de risas y miradas cómplices que llamó la atención a más de una de las presentes. Resulta que se trató, ni más ni menos que de la titular del Coys (Córdoba Obras y Servicios), Victoria ‘Tori’ Flores. Cuentan algunos que la esposa del secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, caminó los escasos metros que separan al Coys del lugar en el que se llevó a cabo el acto, ingresó y la propia Vigo le dio un lugar especial a su lado en el encuentro. Varios comentarios entre ambas, más de una mirada con cierta complicidad y mucho que se terminó hablando entre las mujeres que pertenecen a otras vertientes del PJ Capitalino. “’La Tori’ llegó bien, en horario, estamos en la misma cuadra que Studio (el Coys está donde se encontraba anteriormente el Ersep, por Rosario de Santa Fe) y Vigo le dio un buen lugar. Hubo buena onda, pero no mucho más por destacar”, dijo una persona que presenció la situación. Dicen que varias viguistas observaron con mucha atención la buena sintonía. ¿Habrá influido el hecho de la ausencia de Natalia de la Sota en el acto?

Juez, la marcha radical y una locución incómoda…

Pocos dudan que el acto del radicalismo el pasado martes en Alta Gracia fue un plafón muy importante para el senador Luis Juez. Después de algunos enojos de un sector del radicalismo por lo ocurrido en el locro del 1° de Mayo, la molestia de otros intendentes radicales que vienen presionando por la ‘re-re’ y estaban en plena tensión con Juez y el diputado Rodrigo de Loredo, lo cierto es que en el valle de Paravachasca todo fue paz y amor. Incluso, varios intendentes que venían criticando a Juez se terminaron sacando la selfie. Con ambos. Al margen de esto, cuentan que hubo un par de momentos incómodos en el acto: uno, cuando el locutor del evento, el relator Matías Barzola habló del exgobernador Eduardo César Angeloz; y el otro, cuando se cantó la marcha radical. “Matías siempre habla de que ‘Angeloz no se toca’ y volvió a tirar aquello de que lamentaba no haber sido más grande para defender al ‘Pocho’ de las ratas que lo habían injuriado. El tema es que en ese momento, varios de miraron de reojo porque los extrapartidarios que estaban en el acto varios lo cruzaron al ‘Pocho’ en su momento”, dijo un radical puro. Ah, con el tema de la marcha radical, una radical se dijo que eso no tendría que haber pasado. “Estuvo de más, la tendríamos que haber dejado pasar a esa. No era necesario”, dijo la mujer de la UCR.

Marcos Juárez, los actos y los nombres

El viernes se concretó un nuevo acto de Juntos en Marcos Juárez de cara a lo que se viene el próximo 11 de septiembre en la pelea por la intendencia en la localidad del sudeste cordobés. Hasta allá se fueron Luis Juez, Rodrigo de Loredo, Mario Negri, Laura Rodríguez Machado, Héctor Baldassi, Gregorio Hernández Maqueda y Javier Pretto, entre otros, para respaldar a Sara Majorel, la candidata a suceder a Pedro Dellarossa. Del acto se sabía con buena antelación, pero no pudo contar con la presencia en el lugar de jugadores de peso en la escena nacional. De hecho, en la gacetilla que comenzó a correr el martes entre los grupos de WhatsApp del PRO, se invitaba mencionando a los referentes cordobeses que iban a estar, pero a la hora de nombrar a figuras nacionales decía “Alfredo de Angeli, etc.”. Sí, no había otra mención, con el solo nombre del entrerriano se trataba de morigerar la ausencia de figuras de peso nacional. En tanto, la que trae alivio para Dellarossa viene de la mano de las encuestas, porque cuentan algunos que vieron números que se acercó de manera considerable Majorel a Verónica Crescente, la exintegrante de la actual gestión que ahora es la candidata del gobernador Juan Schiaretti en la ciudad.

La Legislatura y el Concejo arrancaron picantes

El arranque post receso de vacaciones de invierno en la Legislatura y el Concejo Deliberante demostraron que el segundo semestre previo al 2023 será intenso. Porque, como dice un importante referente del PJ cordobés, llega el momento de empezar a observar los movimientos de las placas tectónicas para entender lo que pasa en la superficie. El miércoles hubo regreso a la actividad en la Unicameral luego de tres semanas de descanso –el 29 de junio fue el último día de sesión porque el 6 de julio hubo asueto en la capital- y ahí se cruzaron, como era de esperar, por la formación policial. Con encendidos discursos de parte de la oposición como fue el caso del legislador de la UCR, Marcelo Cossar. En tanto, un día más tarde y en el Concejo, también hubo tensión que se había ido alimentando en los días previos por propuestas que llegaron del radicalismo en torno al control de la noche y las críticas a la actual gestión en torno a esto. Y uno de los más críticos fue el mestrista Alfredo Sapp; quien fue cruzado por el viguista Pablo Ovejeros. “Se ve que la interna con Ramón Mestre es tan grande que ahora los concejales radicales se muestran preocupados por poner límites a la noche cuando en ocho años no hicieron nada”, puso Ovejeros en Twitter. Calentito todo…

Tranquilidad en Río Cuarto

Donde hay encuestas que también traen tranquilidad es en Río Cuarto. Porque resulta que la reconocida encuestadora CB Consultores hizo un relevamiento presencial en el sur de la provincia y toma cada vez más forma la chance de que el intendente del Imperio, Juan Manuel Llamosas, sea el compañero de fórmula de Martín Llaryora en la fórmula de Hacemos por Córdoba. Entre los varios datos que dejó el relevamiento de CB, se destaca un 77% de imagen positiva para el gobernador Juan Schiaretti, quien estuvo en la semana en el sur con el intendente riocuartense. A quien los números le arrojaron un 63,5% de imagen positiva; y más de un 63% de aprobación de gestión. De acuerdo con el relevamiento, la fórmula LL-LL saca un 43,7% de intención de voto; contra una fórmula conformada por Luis Juez y Rodrigo de Loredo (31,9%). Y, de acuerdo con el mismo relevamiento, al binomio de Llaryora con Natalia de la Sota, le da un 40,7% contra un 37,3% para la fórmula ya mencionada de Juntos. También se midió a las fórmulas peronistas con Juez y otro compañero de fórmula que muchos en el PRO descartan por completo: el diputado macrista Gustavo Santos. Dicen que Llamosas vendrá en los próximos días a seguir cultivando esa buena relación que tiene con Llaryora.

Los movimientos en la CGT que mira El Panal

Donde también hubo movimientos esta semana fue en el ámbito de la CGT. Como contó en su momento PERFIL CORDOBA, la CGT Nacional había avisado hace un tiempo que la delegación cordobesa debía normalizarse y había declarado caduco el mandato de José ‘Pepe’ Pihen. Sin embargo, en Córdoba dejaron que se vencieran los plazos y desde Buenos Aires avanzaron fuerte con lo que se conoció esta semana que es la intervención dispuesta por la CGT Nacional. Lo que quedó claro fue la reacción de los gremios afines a la conducción de Pihen que, entre la tarde del jueves y largas horas del viernes, empezaron a difundir comunicados desde cada uno de sus sindicatos criticando la intervención. Algunos, muy fuertes como fue el caso de La Bancaria, que conduce el albertista Raúl Ferro y comparó esta decisión de Héctor Daer y compañía con lo que ocurría en tiempos de la dictadura. Asimismo, los gremios y centrales sindicales que no están alineados con Pihen también se manifestaron. Desde las 62 Organizaciones dijeron “podemos tener diferencias y no acordar con Pihen, pero esta maniobra kirchnerista para quedarse con la CGT Córdoba a través de una resolución es una barbaridad”. En cambio, desde el tándem que integran el mercantil Pablo Chacón y el metalúrgico Rubén Urbano, reconocieron el viernes en horas de la tarde: “hay que acatar lo que dijeron desde Buenos Aires porque los mandatos están caducos”. Se vienen días de fricción a full, dicen varios…

Se calientan las elecciones en los barrios

Donde habrá mucha actividad este domingo es en algunos barrios de Córdoba con las elecciones en los centros vecinales. En la semana, hubo algunas tensiones con reclamos de algunos en la sede de la Secretaría de Género y Gestión Vecinal que encabeza Sandra Trigo, y varios reclamos apuntaron sus enojos a Adrián Brito, que encabeza la dirección de Centros Vecinales. Y uno de los bastiones siempre importante es el Centro Vecinal de Villa El Libertador, en la seccional 10ª. La novedad es que, después de las tensiones que hubo por la interna en marzo pasado, en el sector ahora hay calma y hubo un acuerdo para la continuidad del PJ en el sur de la capital. El titular saliente, Aldo Ortega, hombre del Surrbac, dejará su lugar a Jonathan Barrera, quien también tiene vínculos con la familia Saillén. Pero, a él se van a integrar Ramón Boccetti, cercano a Miguel Siciliano y Victoria Flores; Mónica Barrera, del entorno del concejal Diego Casado; y Gerardo Godoy, integrante de una cooperativa en la zona y de buena relación con funcionarios del Ejecutivo municipal. Se calienta en los barrios…

Matterson propone que los aspirantes a jueces no sean deudores alimentarios

El vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Matterson, propuso en los últimos días que aspirantes a magistrados nacionales y federales deberán acreditar no estar registrados como deudores alimentarios. El proyecto fue presentado por los consejeros Matterson y Diego Marías para modificar el Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes para la designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación. “La condición de deudor alimentario en los distintos registros provinciales resulta una violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes, y una forma de violencia económica, patrimonial y psicológica para con quien queda a cargo de sus hijos o hijas”, explicó Carlos Matterson, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación. “En otras jurisdicciones el certificado es excluyente para participar como postulante a integrar cualquiera de los tres poderes del Estado y en particular el Poder Judicial”, cerró Matterson.