WiseCX abre oficinas en Las Varillas y proyecta un polo tecnológico regional

WiseCX, la empresa especializada en experiencias digitales y soluciones de atención al cliente, inauguró sus nuevas oficinas en Las Varillas, en un movimiento que la compañía considera estratégico para su expansión y para el desarrollo del ecosistema tecnológico del interior provincial. La apertura consolida una etapa de crecimiento que combina inversión, talento local y servicios de alto valor agregado.

Un hub tecnológico con ADN varillense

La nueva base operativa de WiseCX se integra al entramado productivo de Las Varillas, ciudad históricamente vinculada a la metalurgia, la maquinaria agrícola y la innovación industrial. La empresa apuesta ahora a sumar una capa tecnológica que diversifique la matriz económica y potencie la capacitación de jóvenes profesionales.

Desde la firma destacaron que el proyecto busca “crear oportunidades reales de empleo calificado en el interior”, con foco en software, análisis de datos, automatización y atención omnicanal. La sede funcionará como centro de operaciones, desarrollo y soporte para clientes de Argentina y la región.

La apertura se da en un contexto donde cada vez más startups y compañías tecnológicas eligen descentralizar sus operaciones para aprovechar talento local y mejorar las condiciones de expansión.

Un ecosistema que se consolida

Desde la empresa se remarcó que la elección de Las Varillas responde a su fuerte identidad comunitaria y a la posibilidad de articular con instituciones educativas y productivas de la zona. El objetivo es impulsar programas de formación técnica, prácticas profesionalizantes y actualización constante para estudiantes y trabajadores.

Además, WiseCX proyecta ampliar su plantilla en 2026 con perfiles vinculados a desarrollo de software, CX, soporte técnico, ventas y gestión de proyectos.

El crecimiento de la compañía acompaña la tendencia global de incorporación de soluciones basadas en inteligencia artificial, automatización de procesos y plataformas integradas, sectores donde la firma se posiciona desde Córdoba hacia el mundo.