Zara y Victoria’s Secret llegan a Córdoba con precios que no serán para todos los bolsillos

La llegada de nuevas marcas internacionales a Córdoba promete ampliar la oferta comercial, aunque no necesariamente estará dirigida a todos los consumidores. Zara y Victoria’s Secret son algunas de las firmas que podrían desembarcar en nuevos espacios de centros comerciales y, según especialistas, apuntarán principalmente a sectores de poder adquisitivo medio y alto.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el consultor y director de Axia Biz, Daniel Scandizzo, explicó que el desembarco de estas grandes tiendas "responde a una estrategia comercial vinculada con el perfil de los consumidores" y la capacidad de los centros comerciales para albergar locales de grandes dimensiones.

Según Scandizzo, la llegada de estas firmas puede generar entusiasmo entre los consumidores que tienen una mayor capacidad de gasto, pero eso no significa necesariamente que sus precios vayan a ser accesibles para todos. “Determinados sectores con esa propensión al consumo posibilitada por su poder adquisitivo, su capacidad de consumo, probablemente estén contentos ante el aumento de alternativas de marcas que pueden tener a disposición”, explicó.

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En el caso de Zara, el especialista señaló que su estrategia suele estar vinculada a centros comerciales y zonas donde existe un público de poder adquisitivo alto y medio alto. Por eso, su llegada a Córdoba "no implicaría una política de precios agresiva", aunque sí una ampliación de la oferta disponible. Además, el especialista destacó que “siempre Zara tiene políticas de promoción”, por lo que consideró que la marca podría mantener descuentos y distintas oportunidades de compra también en Córdoba.

El desembarco de grandes marcas ocurre, además, en un contexto particular para el mercado de indumentaria argentino. Según explicó Scandizzo, durante los últimos dos o tres años los precios de la ropa aumentaron “bastante por debajo de la inflación general”.

Para el especialista, el principal factor detrás de este comportamiento fue “la apertura a productos importados”, que incrementó la competencia para los fabricantes y comerciantes locales. A esto se sumó el crecimiento de las compras a través de plataformas internacionales, “cualquier persona hoy puede hacer un pedido a alguna de las cadenas del exterior, por ejemplo las cadenas chinas que tienen precios muy inferiores”, señaló.

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Sin embargo, esta mayor competencia también tuvo consecuencias sobre la industria nacional. “Dentro del sector industrial los datos son coincidentes. En cuanto a cierre de empresas en la industria, la más afectada ha sido el sector textil”, explicó Scandizzo, quien advirtió que existe “una falta de capacidad, posibilidad de competir” frente a estos nuevos actores.

Córdoba todavía no recupera el consumo

La llegada de nuevas marcas también se produce mientras el consumo en los centros comerciales muestra un comportamiento dispar. Según los datos mencionados por Scandizzo, en mayo las ventas de los centros comerciales crecieron un 11% interanual en términos constantes, pero el acumulado del año todavía registraba una caída del 2%.

El comportamiento tampoco es uniforme a nivel regional. Mientras la Ciudad de Buenos Aires y la Patagonia muestran mejores resultados, la región pampeana, donde está incluida Córdoba, registra un crecimiento por debajo de la inflación.

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Para Scandizzo, parte de la explicación está en la estructura económica de cada región. En Córdoba, conviven un sector agropecuario con crecimiento y una industria que atraviesa mayores dificultades. “La ciudad de Córdoba, donde el sector industrial siempre fue muy fuerte, hoy está siendo bastante afectada. Y eso se traslada a su correlato en el consumo”, explicó.

Scandizzo también destacó una transformación en la manera en que los consumidores eligen qué comprar. Especialmente los jóvenes "son cada vez menos fieles, menos leales a una marca determinada y privilegian en parte el precio”, explicó. Sin embargo, consideró que el caso de firmas como Zara es diferente porque cuentan con una fuerte identidad de marca y un público específico. “Zara ya estuvo y la industria textil pudo competir contra ella”, sostuvo el especialista.

Así, el desembarco de nuevas firmas internacionales no solo suma opciones para los consumidores, sino que también busca atraer a un segmento específico del mercado y reforzar la posición de los centros comerciales frente a un escenario de consumo todavía desigual.