Zielinski por Erviti y otros cambios de DT: que pase el que sigue

El ciclo de Walter Erviti como entrenador de Belgrano duró lo que un suspiro. Apenas 40 días pasaron entre su presentación oficial en un hotel cinco estrellas del barrio Alberdi, el último 30 de diciembre, y el posteo en ‘X’ donde el club dio cuenta de su decisión de “prescindir de los servicios” del DT marplatense, el 8 de febrero pasado. “Dicha medida se basa en no haber alcanzado los resultados previstos”, argumentó la directiva celeste en el comunicado que anunció el despido de Erviti luego de cuatro partidos.

Nada se informó de los términos y del costo de la unilateral desvinculación. Hacía varios días que ya estaba en marcha el ‘Operativo Retorno’ de Ricardo Zielinski, el director técnico del histórico ascenso de 2011 ante River en el Monumental. Setenta y siete horas más tarde se viralizaría en las redes sociales el anuncio oficial de la vuelta del ‘Ruso’, la foto que le cambió el humor a los hinchas del Pirata en las horas previas al partido con Aldosivi, por la 5° fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

“En Atlético Tucumán le habían puesto una torta impresionante para que vaya, Belgrano le igualó la oferta y entre uno y otro ni vaciló; tardó cinco segundos en decir voy para allá”, reveló el periodista Abraham Rufail, vicepresidente 2° en la última gestión presidencial de Armando Pérez y flamante vocero del fútbol profesional de la ‘B’. Está claro que la gestión de Luis Fabián Artime no escatimó esfuerzos para dar un golpe de efecto e intentar revertir el paso en falso que representó la contratación de Erviti.

LA CARTA DE ERVITI. Casi una semana después de haber sido removido de su cargo, el DT marplatense se despidió de Belgrano. /// CEDOC PERFIL

Dos empates y dos derrotas sellaron la suerte del saliente entrenador, cuyo desembarco en Belgrano generó rechazo en los simpatizantes desde que empezó a circular como un rumor. Los argumentos que esgrimió la dirigencia (“Se adapta a nuestro proyecto”; “Tiene buen manejo de grupo”; “Es el técnico que Belgrano necesita en este momento”) no sonaron muy convincentes como para torcer aquella unánime reacción inicial, que tuvo su pico la noche del 0-3 ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Más temprano que tarde, Norberto ‘Beto’ Fernández, el DT de la reserva, tuvo que hacerse cargo, una vez más, de la conducción del equipo profesional.

Gimnasia y Esgrima La Plata, Atlético Tucumán y Godoy Cruz de Mendoza son los otros equipos de la máxima divisional del fútbol argentino que cambiaron sus técnicos, en apenas tres semanas de competencia.

Cambia, todo cambia

Aun con sus particularidades, lo de Erviti no resulta un caso aislado. “Soy consciente de que el tiempo no abunda en el fútbol actual”, admitió el ex mediocampista de San Lorenzo, Banfield, Boca e Independiente, luego del empate 1-1 ante ‘el Taladro’ que, sumado al tardío y explícito respaldo de sus jugadores, pareció garantizarle una sobrevida en el banco belgranense.

Su llamativo despido, al día siguiente, no fue la única novedad en materia de entrenadores en la Liga Profesional: casi en simultáneo, Atlético Tucumán anunció la desvinculación de Facundo Sava, luego del 1-3 ante Rosario Central, la tercera derrota consecutiva del ‘Decano’ en el certamen.

‘El Colorado’ había presentado su renuncia algunos días antes, tras la goleada 0-3 como local ante Deportivo Riestra, aunque las autoridades de la entidad tucumana le pidieron ‘otra’, debido a la inminencia del siguiente compromiso. Sin tiempo para presentaciones oficiales, Lucas Pusineri tomó la posta en la conducción del elenco norteño. Debutó el jueves con una goleada 5-0 a Sarmiento de Junín, con apenas dos entrenamientos dirigidos, y el domingo estará en Córdoba visitando a Talleres en el Kempes.

VINO, VIO Y VENCIÓ. Con apenas dos entrenamientos, Lucas Pusineri dirigió a Atlético Tucumán en el triunfo 5-0 ante Sarmiento de Junín. /// CEDOC PERFIL

Pusineri fue el Plan B de Zielinski en Atlético Tucumán, y también una de las opciones que barajó Gimnasia y Esgrima La Plata para suceder al uruguayo Marcelo Méndez, el primer fusible que saltó en la temporada 2025 de la máxima divisional del fútbol argentino, cuando apenas se habían jugado tres fechas.

Finalmente fue Diego Flores el elegido por ‘El Lobo’. Luego del interinato de Fernando Zaniratto, ‘El Traductor’ debutó esta semana y se convirtió en el tercer DT cordobés de la Liga Profesional, sumándose a Frank Darío Kudelka (Huracán) y Mauricio Pellegrino (Lanús).

Por los malos resultados que sus equipos obtuvieron en las primeras cinco fechas del campeonato, Sebastián Domínguez (Vélez), Mariano Soso (Newell´s) y Javier Sanguinetti (Sarmiento) están en la cuerda floja.

Hay que pasar el finde

En apenas tres semanas de competencia, cuatro directores técnicos se alejaron de sus cargos y un par más caminan por la cuerda floja complicados por los malos resultados, como Sebastián Domínguez (Vélez), Mariano Soso (Newell´s) y Javier Sanguinetti (Sarmiento).

La lista de cambios de entrenadores se actualizó el último jueves, cuando Esteban Solari, quien a fines del año pasado había sonado a la par de Erviti en Belgrano, acordó su llegada a Godoy Cruz, en reemplazo de Ernesto Pedernera. La premura del movimiento dirigencial hizo que ambos estrategas, en forma simultánea, se presentaran en el predio del club mendocino con el propósito de empezar a planificar el partido del próximo lunes ante Vélez.

TRADUCIENDO AL LOBO. El cordobés Diego Flores asumió como el tercer entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata en el actual campeonato. /// CEDOC PERFIL

Muestra del desconcierto reinante en la cúpula del Tomba fue la elección de un DT con experiencias en Malasia y Chile, apenas 48 días después de haber apostado por un hombre de la casa. El pasado 27 de diciembre, Godoy Cruz había anunciado a su nuevo DT con este posteo: “Comienza un nuevo sueño, en un camino marcado por el LIDERAZGO y la PERTENENCIA… ¡Vamos por grandes desafíos, Ernesto Pedernera!”.

Ese mismo jueves, Erviti reapareció en escena con una nota de despedida de Belgrano, que publicó en su cuenta de Instagram: “El fútbol, como la vida, es un camino lleno de desafíos. Y aunque éste no terminó como deseaba, nunca dejaré de valorar la confianza que depositaron en mí y la oportunidad que me brindaron de formar parte de esta gran institución”.

Continuará.