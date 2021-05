Kambourian dijo que la vacunación en la Provincia es lenta para "no poner el cartel 'nos quedamos sin vacunas'"

El ex presidente del Hospital Garrahan, Carlos Kambourian, manifestó este jueves 6 de mayo su preocupación por la situación sanitaria al advertir que si no se avanza en la vacunación contra el coronavirus "va a haber una tercera ola" de Covid-19. Además, afirmó que que la vacunación en la provincia de Buenos Aires "es lenta por una decisión política de no poner el cartel 'nos quedamos sin vacunas'".

Entrevistado en el canal LN+, al ser consultado de por qué motivo avanza lento la vacunación en la provincia de Buenos Aires, el médico pediatra señaló: "Por una decisión política. Es una decisión de no poner el cartel 'nos quedamos sin vacunas'. El mejor plan de vacunación es el que se queda sin vacunas porque está vacunando mucho. Hay 3 millones de vacunas de brecha constante (entre distribuidas y aplicadas) que no están siendo aplicadas. Hay gente que se está desprotegiendo del virus porque está perdiendo sus primeras dosis".

Carlos Kambourian: "Vamos a tener entre 35 mil y 45 mil casos diarios"

"Estos convencido de que va a haber cifras más altas. Esto va a ser cíclico, hasta no tender vacunado al 70% de la población, es muy probable que en junio o julio haya una tercera ola. La gestión de la pandemia fue paupérrima. Hoy la cantidad de muertos es por falta de oxígeno, falta de vacunas o testeos truchos", expresó Carlos Kambourian.

En esa línea, continuó: "Los números son muy altos, el número de fallecido es alto y va a seguir siendo alto. Seguimos teniendo una alta taza de positividad. Por más medida que se tome, si no se vacuna correctamente la situación va a seguir siendo cíclica".

Luego, apuntó contra el Gobierno nacional y la ministra de Salud, Carla Vizzotti: "Las decisiones se toman desde el Ministerio de Salud, si uno decide no testear a la gente, no diagnosticar, y no hacer tratamiento con las vacunas, pero más allá de eso, asaltar un container de vacunas para dársela a sus amigos, definitivamente la cantidad de muertos se relaciona con esas malas decisiones. No tengo duda que Vizzotti tiene responsabilidad en esto".

Carlos Kambourian, furioso con el Gobierno: "15 días esperando turno, la vacuna es solo para militantes"

"La ministra estuvo en una reunión de más de 20 personas, es un delito. No podemos permitir que una persona que cometa un delito de esas características siga tomando decisiones", afirmó y añadió el caso del velorio de Mario Meoni: "'El sistema de salud de Junín hoy está con cero camas de terapia intensiva. A 15 días de un funeral multitudinario (en referencia al del exministro de Transporte, Mario Meoni)".

Se cagan en vos. En tu trabajo. En tu salud. En tus hijos. En tus padres. En nuestros muertos. En nuestro trabajo. Se cagan en sus propias decisiones. La Ministra de Salud fomentando reuniones sociales ilegales. Obscenidad manifiesta. pic.twitter.com/rKKFiUw5pY — Dr Carlos Kambourian (@DrCKambourian) May 6, 2021

En cuanto a las patentes de las vacunas, indicó: "Las patentes es como la autorización. Cuando se liberan se autoriza a otros laboratorios a producir ese producto. Después falta producir. Lo importante hoy, que es lo que dice Pfizer, aumentar el ritmo de producción. Nosotros tenemos laboratorios a disposición de Astrazeneca y no tenemos las vacunas".

Sobre por qué aún la Anmat no aprobó vacuna de Johnson y Johnson, dijo: "No hay ningún elemento, es una vacuna que el mundo está aprobando. Tiene la comodidad de que es una sola dosis. Es llamativo que después de tanto tiempo no sea aprobada por la Anmat, a diferencia de por ejemplo la Sputnik Light, yo no me pondría una vacuna light".

