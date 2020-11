Una vez más hubo una caída en el promedio de casos diarios de coronavirus en Argentina a principios de semana que parecía dar una esperanza de que el país llegaba hacia el fin de la “primera ola”. Sin embargo, en realidad no se produjo un descenso sino que se estarían repartiendo los contagios en todo el territorio argentino.

El pasado domingo 1º de noviembre el Ministerio de Salud de la Nación reportó 6.609 nuevos casos de Covid-19. Para el lunes 2 de noviembre la cifra ya había aumentado a 9.598 y ayer martes se alcanzaron los 12.145 contagios. Esto se explica porque los fines de semana hay un atraso en la carga de datos por el menor personal sanitario disponible de esas jornadas.

Lo que sí es cierto es que hay una tendencia a la estabilidad en la cifra de nuevos contagios pese a que en algunos puntos del país la enfermedad recién llegó a su pico. Solo en seis provincias aumentaron los casos semanales: Catamarca, Formosa, La Pampa, Misiones, San Juan y Santa Cruz.

La estabilidad de los casos se está dando por tres factores. El primero es que una parte de la población que aún no se enfermó de coronavirus sigue las medidas de prevención (uso del tapabocas, distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones y los espacios cerrados y mal ventilados), lo que frena el avance de la enfermedad.

Por otro lado, el coronavirus circula por áreas menos densamente pobladas. Según la tasa de incidencia de casos nuevos, el listado lo encabeza Tierra del Fuego, con 779 casos semanales cada 100 mil habitantes. Lo siguen Neuquén (447), San Luis (390), Tucumán (384), Santa Cruz (345), Santa Fe (313), Río Negro (311), Chubut (292), La Pampa (267) y Córdoba (258).

“El virus toma espacios diferentes como Santa Fe, que viene con 2 mil casos diarios, o en Tucumán, zonas donde empezaron ahora con el crecimiento exponencial. Mientras tanto, CABA sigue con 400 contagios, Córdoba con 700-900 casos, y esto explica este no aumento”, indicó a PERFIL Roberto Chuit, director del prestigioso Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE), perteneciente a la Academia Nacional de Medicina.

En CABA o Provincia de Buenos Aires al coronavirus le resulta más difícil circular, señaló Chuit

Finalmente, las áreas más pobladas como el Conurbano bonaerense y Capital Federal ya experimentaron el pico de contagios entre fines de agosto y principios de septiembre. “Allí al virus le resulta más difícil circular porque al haber mayor gente infectada a la enfermedad le resulta complicado encontrar a quienes infectar. Si eso se combina con medidas de prevención bien aplicadas haría que se consolide la baja de casos”, consignó Chuit.

Es decir, que hay una cantidad permanente de número de casos, excepto el fin de semana cuando se registran menos contagios, tal y como sucede casi desde el inicio de la pandemia.

Cuál es la evolución estimada del virus en Argentina

Aunque en los grandes conglomerados hay estabilidad en los contagios, el epidemiólogo consideró que en CABA y Buenos Aires aún no se alcanzó lo que se denomina la “inmunidad rebaño” contra el Covid-19, que se produce cuando más del 70% de la población está afectada y se crea una suerte de barrera contra la expansión de un virus.

De mantenerse estas condiciones, la Argentina podría haber superado la “primera ola” hacia finales del 2020. “En diciembre podría haber pasado todo el país el primer pico, si se siguen las medidas de prevención. Pero se puede disparar en cualquier momento como ha sucedido en Europa”, alertó Chuit.

—En este contexto, el Gobierno decidió permitir la llegada de turistas de países limítrofes con la reapertura de fronteras a finales de octubre. En menos de dos meses empezaría la temporada alta en Argentina. ¿Es peligroso?

—Casi no quedan áreas limpias del virus, con lo cual los turistas no afectarían. Sería como la circulación de los casos que ya se dan diariamente, no es un aporte nuevo. Distinto sería áreas donde no haya circulación viral. Solo sería preocupante si un número elevado de personas infectadas fueran a un área con casos estables y no se cumplieran las medidas de prevención.

