El dólar blue hoy cotiza este viernes 3 de julio a un valor en el mercado de $1.505 para la compra y $1.460 para la venta.

El riesgo país anota su nivel más bajo en 8 años y llega a los 418 puntos

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 3 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 3 de julio el dólar oficial cotiza a $1.525 para la compra y $1.510 para la venta.

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Econovo invierte US$ 20 millones: expande su planta en Oncativo y diseña equipos para Europa

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy 3 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1532,40.

A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 3 de julio de 2026

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 3 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 3 de julio a $1575,80.

Nutrición de cultivos: “Cómo una mejor nutrición puede contribuir a cerrar las brechas de rendimiento y calidad”

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 3 de julio, a $1963 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 3 de julio en $1559,22 para la compra y $1562,03 para la venta.