Agenda cultural: qué hacer esta semana

Buenos Aires vuelve a confirmar su pulso cultural con una agenda que combina tradición y nuevas escenas. Mientras el Obelisco festeja sus 90 años con intervenciones artísticas y música en vivo, La Boca homenajea a la fugazzeta porteña y el festival español Fesjajá desembarca por primera vez en Argentina con algunas de las figuras más destacadas del stand up iberoamericano.



Fesjajá

Llega por primera vez a la Argentina el Fesjajá, reconocido como el festival de humor más importante del sur de Europa. Originario de Mallorca y fundado en 2010, fue distinguido en 2025 como el Mejor Festival Cultural No Musical de la Península Ibérica en los Iberian Festival Awards. En esta ocasión presenta una propuesta variada que incluye shows de stand-up, open mics y cruces entre comediantes locales e internacionales.

La grilla cuenta con importantes nombres de la escena española y latinoamericana, tales como Lucas Lauriente, Dalia Gutmann, Hernán Casciari, Charo López, Juampi González, Natalia Valdebenito, Damián Kuc y Asaari Bibang, entre otros.

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En España, el festival celebra su 17ª edición, consolidándose como un referente con alrededor de 50 espectáculos anuales y una afluencia de entre 17.000 y 20.000 espectadores por edición.

Los tickets para las funciones se pueden adquirir a través del sitio web oficial fesjaja.com.ar.

VIERNES 22 DE MAYO

⁠Aasari Bibang + César Aramís + Nanutria - Sala Picasso, 23:59 h.

SÁBADO 23 DE MAYO

⁠⁠Asaari Bibang + Natalia Valdevenito + Dalia Gutmann - Sala Neruda, 23:59 h.

DOMINGO 24 DE MAYO

⁠⁠Aasari Bibang - BiBang Theory - Sala Orsai, 20:00 h.



“Tender una mano” de Roger Mantegani

“Roger Mantegani trabaja desde el caos. Sobre papel rústico de escenografía, mancha con carbonilla, collage y pintura hasta que una forma emerge: perros callejeros, cuerpos detenidos en la vereda, figuras anónimas atravesadas por la intemperie urbana”, describe el historiador y crítico de arte Julio Sánchez Baroni, que cura la muestra de Roger Mantegani que será inaugurada el próximo viernes 22 de mayo a las 18 en Casa Bolívar (Bolívar 663, CABA).

“Como las Pinturas Negras de Goya, estas escenas hablan de lo que persiste en la sombra. Mantegani rinde homenaje a los desamparados y a los indefensos, no desde la denuncia explícita, sino desde una ética sensible: el arte como gesto de atención, como posibilidad de reparar. A quienes no pueden declarar quiénes son, el artista les tiende una mano. Y nos recuerda que, aun en medio del caos, el arte es una herramienta de sanación, capaz de ayudarnos a enfrentar la vida con un poco más de fe”, destaca el texto curatorial.

“Tender una mano” de Roger Mantegani

Inauguración: viernes 22 de mayo | 18:00 h.

Casa Bolívar

Bolívar 663, CABA



“Life Chronicles” en La Rural

Luego de su presentación en el Muséum national d’Histoire naturelle de París, “Life Chronicles”, la evolución y extinción de las especies, se incorpora como nuevo contenido —que incluye actualmente “El Horizonte de Keops” y “La Última Fortaleza”— al Pabellón Frers de La Rural. Las tres experiencias convivirán de manera simultánea.

Desde los primeros animales hasta los grandes dinosaurios, y la aparición del ser humano, “Life Chronicles”, propone un viaje único a través de 3.500 millones de años de vida en el planeta Tierra.

Durante 45 minutos, los visitantes recorren distintos paisajes prehistóricos que reconstruyen momentos clave de la evolución y extinción de las especies.

Desde los primeros ecosistemas del período Arcaico, pasando por la explosión de vida en el Cámbrico, los grandes bosques del Carbonífero, la era de los dinosaurios en el Cretácico, hasta la aparición del ser humano.

Pabellón Frers, La Rural – Av. Santa Fe 4363, CABA.

Entradas a la venta a través de www.laruralticket.com.ar

Con Visa Galicia hasta 6 cuotas sin interés.

HORARIOS

Martes a Viernes: 12:00 a 20:00 h.

Sábado: 10:00 a 21:00 h.

Domingo: 10:00 a 20:00 h.

Feriados: 10:00 a 21:00 h.

La Usina del Arte celebra el 25 de Mayo

La Usina del Arte recibirá otro 25 de Mayo con música, teatro y danza para toda la familia. Las entradas son sin costo y se pueden reservar en usinadelarte.ar.

Bruno Arias

A las 16 se presentará Churumbé en Sala de Cámara, con un show musical y teatral interactivo de folklore para toda la familia que invitará a cantar, bailar y descubrir la música tradicional argentina desde una mirada actual, divertida y participativa. A las 18 tendrá lugar en el Auditorio el concierto del reconocido artista jujeño Bruno Arias quien, a través de sus canciones, celebrará las raíces argentinas y homenajeará el espíritu de la Revolución de Mayo.

Agenda cultural: qué ver en la semana



Dentro de la programación habitual de Usina del Arte, se podrá visitar el Ludo-Espacio, una propuesta permanente con juguetes didácticos y juegos de mesa para divertirse en familia. Además, estará disponible la visita guiada Entre el sonido y el tiempo, un viaje que recorre los espacios emblemáticos de Usina para descubrir cómo se cruzan la historia, la restauración arquitectónica y las huellas del sonido en cada sala de un edificio que aún guarda ecos de su pasado fabril.

Ajedrez y música

El lunes 25 de mayo de 11 a 19 se llevará a cabo “La variante”, un encuentro de ajedrez y música en Jaramillo 3767, Saavedra, Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta retoma algo muy ligado a la cultura porteña y al ajedrez en Buenos Aires: los cafés, las plazas, los clubes, las revistas, las partidas entre desconocidos y las tardes enteras alrededor de un tablero.

Después de la pandemia, mucha gente empezó a jugar online todos los días, pero también apareció una necesidad de volver a encontrarse alrededor de un tablero físico. “La Variante” surge en ese contexto, pero también desde una mirada del ajedrez como universo cultural. Un juego históricamente vinculado al cine, la literatura, la música y las artes visuales, que forma parte del espíritu del proyecto y de la atmósfera que se buscará construir alrededor de cada encuentro.

Durante la jornada habrá mesas abiertas, simultáneas, maestros invitados y participación de distintos clubes de ajedrez. También se exhibirán revistas históricas como El Ajedrez Argentino, parte fundamental de la cultura ajedrecística local.

La música va a ocupar un lugar central dentro de la experiencia. Habrá piano en vivo y músicos invitados interpretando obras de compositores de jazz, música académica y otros géneros que compartían una misma pasión: el ajedrez.

Además habrá locro, empanadas, pastelitos, bondiola, choripán y cafetería.

La Noche del Obelisco: 90 años

En el marco del 90º aniversario de la inauguración del Obelisco, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invita a vecinos y turistas a disfrutar de un evento que se extenderá desde las 19 hasta las 2 de la mañana y celebrará uno de los símbolos más representativos de la cultura argentina.

Para complementar la experiencia, habrá una edición especial de Corrientes 24hs, en el marco del programa BA 24 Horas, que consistirá en intervenciones culturales, música en vivo, artistas itinerantes, lecturas y activaciones culturales inspiradas en distintas décadas de la historia porteña, además de la extensión del horario de la líneas B.

Entre los puntos importantes del evento, se destaca un espectáculo de mapping 3D sobre el Obelisco, que repasará su historia y el vínculo del monumento con la Ciudad a lo largo de los últimos 90 años. El show, que comenzará a las 21 y a las 22, estará sincronizado con las presentaciones musicales de la Orquesta Mahler en vivo. Además, 90 vecinos y turistas podrán subir al Obelisco para celebrar las nueve décadas del monumento desde la cima.

Por otro lado, en Avenida Corrientes, entre Callao y Cerrito, se desplegará un corredor que ofrecerá intervenciones culturales, música en vivo, artistas itinerantes, lecturas y activaciones inspiradas en distintas décadas de la historia porteña. Además, restaurantes icónicos, pizzerías emblemáticas, rooftops, bares notables y otros locales gastronómicos ubicados en el área comprendida entre Av. de Mayo, Av. Córdoba, Av. Leandro N. Alem y Av. Callao ofrecerán menús a precios promocionales y extenderán su horario, consolidando el posicionamiento de la Ciudad como uno de los polos de entretenimiento más importantes del mundo.

Además, la Casa de la Cultura presentará una charla especial sobre el Obelisco y su vínculo con la historia de la fotografía. El encuentro propondrá un recorrido visual por distintas décadas y miradas fotográficas, desde su construcción en 1936 hasta la actualidad, analizando cómo las imágenes ayudaron a construir la identidad visual de la Ciudad. La charla estará a cargo del especialista Diego Guerra y se realizará el sábado 23 de mayo a las 16 en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575), con entrada libre y sin costo.

Sábado 23 de mayo

Horario: 19 a 2 AM

Dirección: Locales gastronómicos ubicados en el área comprendida entre Av. de Mayo, Av. Córdoba, Av. Leandro N. Alem y Av. Callao.

Locales adheridos: Mapa virtual

Entrada: libre y gratuita

Más información: Web | turismo.buenosaires.gob.ar/eventos.

Instagram | Turismo Buenos Aires

Fugazzeta Fest

El 23 y 24 de mayo La Boca recibe al Fugazzeta Fest, el primer festival gastronómico que propone un recorrido por el origen de la pizza porteña. Una tradición que lleva más de 160 años y que encuentra en este barrio su punto de partida. En Dr. del Valle Iberlucea 1001, de 12 a 18, con entrada libre y gratuita.

La propuesta convoca en un mismo espacio a algunas de las pizzerías más queridas de la ciudad. Todas ofrecerán su versión de la homenajeada fugazzeta y fainá, junto a una “especial de la casa”. Estarán Pizza Zën, de Roberto y Mateo Petersen, El Padrino, Burgio -que llevará su Clásica de jamón y morrones-, Fugazi Pizza presentará su Muzzarella a la piedra; y Antonito Pizzería que presenta "La Fuganetta" y la “Muzza Inspiradora”, ambas con chimichurri.

Roma del Abasto suma una fugazzeta con cebolla blanca, morada y de verdeo, cuartirolo porteño y oliva extra virgen; además de su Gran Porteña con muzzarella, salsa de tomate, morrones asados, lomito de cerdo ahumado, perejil, aceitunas y aceite de hierbas..

Fare + Fer Rivarola, chef de El Baqueano, presentan una fugazzeta con muzzarella, cebolla, cebolla morada, cebolla chimi, gorgonzola y gremolata; una fainá con mortadela y una pizza de papa con porchetta.

Lo dulce queda en manos de Gino el Capo, con torta de ricota (la hay con dulce de leche), medialunas de manteca, pasta frola de membrillo, sfogliatella napolitana, cannoli siciliano y café.

El Fugazzeta Fest se extiende al barrio con el Circuito Barrial. Banchero, La Perla de Caminito, Lo del Diego, Pizza Lo+Hot, Filiberto, Pizzería Augusto, Los Campeones, Almacén Porteño y Café Proa, lugares emblemáticos de La Boca, se suman con propuestas especiales donde la fugazzeta aparece en distintos formatos.

La programación incluye tango en vivo, murga con Los Amantes de La Boca, sets de EstoEsBoca con cumbia y ritmos latinos, y Vinilos en la Vereda con rock nacional. Damián Pinto y Sergio Moro, de APYCE, darán una clase abierta al público sobre los principios de la fugazzeta y sus variantes.

En el predio se podrá ver el mural que realizó Martín Kazanietz (Gordo Pelota), el “Homenaje al fainero boquense” que retrata a Pedrín, el mítico fainero surgido del radioteatro de los años 40 y símbolo de la identidad xeneize. La obra, de 11 x 10 metros, recupera el pulso del fútbol de barrio y lo popular, sello del artista formado en la UBA y en la calle.

Referentes de la moda con ADN futbolero, Kiricocho se suma al Fugazzeta Fest con lo mejor de su colección de indumentaria y accesorios. En su espacio, los visitantes podrán encontrar productos exclusivos relacionados al evento y más prendas inspiradas en leyendas y momentos de la historia del fútbol.

La preventa es a través de www.portalentradas.com, y hay tres combos para los fanáticos de la fugazzeta. La compra anticipada permite acceder a valores especiales y agilizar la experiencia dentro del festival, ya que evitará la fila de caja general y facilitará el canje de consumiciones.

Sábado 23 y domingo 24 de mayo

Horario: de 12:000 a 18:00 hs

Dirección: Almacén Porteño (Dr. del Valle Iberlucea 1001, La Boca, CABA.)

Entrada:libre y gratuita.

Adquiri tu combo promocional en: https://www.portalentradas.com/event/fugazzeta-fest

Más información: https://www.instagram.com/fugazzetafest/

Copa Argentina de Cervezas

Se trata de la competencia nacional más grande de cervezas, realizada de forma anual desde 2016. Fue fundada para incentivar la profesionalización del sector, reconocer y premiar la calidad de las cervezas de nuestro país y otorgar el premio a la Mejor Cervecería del año.

Con cinco años consecutivos reuniendo alrededor de 1000 o más cervezas y un importante número de cervecerías participantes, se consolida como el certamen más competitivo del país.

El viernes 22 de mayo, en el Centro Okinawense, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se darán a conocer los grandes ganadores del año. Los asistentes podrán degustar una amplia variedad de cervezas que formarán parte de la competencia, así como también una selección de cervezas premiadas disponibles en canilla.

A su vez, este año la Copa comparte sede con la South Beer Cup, la primera competencia profesional de cervezas de Sudamérica fundada en 2011 en la que compiten exclusivamente cervecerías que han sido distinguidas con Medalla de Oro en el último año.

Este encuentro reunirá a destacados productores de la región, con participantes confirmados de al menos siete países: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Viernes 22 de mayo

Horario: 19 horas

Dirección: Centro Okinawense (Av. San Juan 2651, CABA).

Más información: https://www.instagram.com/copaargentinadecervezas/



Sabores de la Patria



El sábado 24 y el domingo 25 de mayo, entre las 11 y las 20 horas, se llevará a cabo una nueva edición de Sabores de la Patria, el festival gastronómico dedicado a los platos más representativos de la cocina argentina. Este festival se propone revalorizar y homenajear a la gastronomía tradicional argentina en el contexto de una nueva celebración patria.

Se podrá degustar carnes, locro, carbonada, picada criolla, guiso de lentejas, humita al plato, humita en chala, tamales, pastel de papas, empanadas de todas las regiones, mandioca frita, quesos y embutidos de campo.

La feria será musicalizada por DJs que harán sets con los mayores éxitos del rock nacional, desde los 80 hasta la actualidad.

Además, Sabores de la Patria contará con un mercado de productores, que ofrecerán alimentos de todas las regiones del país: quesos, embutidos, aceites, condimentos, aderezos, panificados, yerba mate, dulce de leche, mermeladas y mucho más.

Domingo 24 y lunes 25 de mayo

Horario: 11 a 20 horas

Dirección: Plaza ubicada en la intersección de Avenida del Libertador y Pueyrredón, frente al Museo de Bellas Artes ( Recoleta, CABA)

Entrada:libre y gratuita

*Si llueve se pasa para el 31 de mayo y 1° de junio