Agenda cultural: qué hacer esta semana

La semana arranca con Pulp en el Movistar Arena, la apertura de una galería en Villa Crespo, una feria de arte con obras de hasta 50 centímetros, el estreno teatral de un cortometraje semifinalista del Oscar y una muestra de grabados que celebra cincuenta años de trabajo ininterrumpido. Mientras, Mar del Plata recibe la quinta edición de Invierno, la feria de editoriales y cultura gráfica con Lucrecia Martel como figura central.

El sábado 13 de junio a las 18.30 abre una nueva galería de arte que se suma al circuito del barrio porteño de Villa Crespo. La Oficina (Humboldt 311, CABA) abre sus puertas con la exposición “Infinitas ventanas”, de los artistas Paula Cecchi y Pablo Noce.

En las piezas de Noce, se construye una simultaneidad: escenas que coexisten sin transición, donde lo natural y lo digital se superponen. En diálogo, la serie de pinturas de Cecchi presenta retratos de mujeres que emergen a través de la escucha y proximidad, donde la experiencia vital, el paso del tiempo se vuelve materia expresiva. Cada imagen abre un espacio íntimo, sin terminar de revelar el misterio que la habita, e invita a transitar territorios afectivos.

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La Oficina es una plataforma de investigación, producción y exhibición de arte contemporáneo que articula talleres de artistas, escuela, desarrollo curatorial y programación expositiva. Fundada en 2010 en el barrio de Once, como el taller de Paula Cecchi y Pablo Noce, hoy funciona en Villa Crespo, bajo la dirección de Roma Godoy.

La Oficina busca favorecer el intercambio con centros de creación fuera de Buenos Aires y artistas de distintas regiones del país, la promoción y acompañamiento de artistas en sus procesos creativos y expositivos; y la inserción territorial de la galería, como agente cultural en un barrio atravesado por una intensa diversidad urbana.

La legendaria banda británica Pulp vuelve a la Argentina para presentarse este 12 de junio en el Movistar Arena, en el marco de su nueva gira latinoamericana bajo el lema “You Deserve Más”.

En 2023, Pulp se reunió por segunda vez para una serie de recitales en Reino Unido, Europa y América. Lo que comenzó como un reencuentro para revisitar clásicos terminó abriendo una nueva etapa creativa. Ese impulso derivó en More, su primer álbum en 24 años, producido por James Ford (Arctic Monkeys, Fontaines D.C., The Last Dinner Party), y grabado junto a los miembros originales Jarvis Cocker, Mark Webber, Nick Banks y Candida Doyle, además de músicos invitados y arreglos de cuerdas a cargo de Richard Jones.

La decisión de volver al estudio también estuvo marcada por la muerte del bajista Steve Mackey en 2023. Aunque no formó parte de la segunda gira de reunión, su influencia en el sonido y la identidad de Pulp sigue siendo fundamental.

Desde Different Class (1995) y This Is Hardcore (1998) hasta hoy, Pulp supo combinar ironía, sensibilidad social y una mirada profundamente humana sobre el deseo y la vida cotidiana.

El show del 12 de junio en el Movistar Arena será una nueva oportunidad para experimentar en vivo esa mezcla única de elegancia, dramatismo y energía que convirtió a Pulp en un fenómeno global. Después de lo que fue su paso por Buenos Aires en 2023 (una noche que quedó en la memoria de todos), la expectativa es total.

Comenzó la quinta edición de Arte Pequeño Formato una feria de arte que tiene su definición curatorial diferencial: todas las obras se inscriben en una dimensión máxima de 50 × 50 cm (incluyendo soporte o marco). Lejos de ser una restricción técnica, esta decisión funciona como un marco conceptual que redefine la relación entre escala, circulación y acceso, promoviendo un modelo más cercano, ágil y coleccionable.

Este enfoque amplía la relación entre arte y público, generando un entorno donde conviven coleccionistas, nuevos compradores y audiencias no especializadas, dentro de un marco de alta calidad curatorial y acceso abierto. Impulsada por Mariela Ivanier (VERBO), Victoria Baeza, Santiago Arce y Mariana Gallegos del Santo, se consolida como un espacio de encuentro entre artistas, coleccionistas y nuevos públicos.

Participan más de 30 galerías nacionales e internacionales, se suma Francisco Medail, cuya labor articula producción e investigación en torno a la imagen, los archivos y los modos de exhibición, y Julián León Camargo, con trayectoria en gestión cultural, docencia y desarrollo de proyectos de circulación y formación en arte contemporáneo.

Arte Pequeño Formato se estructura también a partir de la participación de artistas invitados de referencia, que refuerzan su identidad curatorial y su posicionamiento dentro del arte contemporáneo. En ediciones anteriores se destacó la presencia de Andy Cherniavsky y Renata Schussheim, cuyas trayectorias aportan una mirada transversal entre imagen, escena y producción visual.

En 2026, el invitado de honor es Marcos López, reconocido por su obra fotográfica de fuerte impronta narrativa y estética popular, vinculada al retrato, la cultura latinoamericana y la construcción de escenas cotidianas con una identidad visual distintiva.

Arte Pequeño Formato, en MARQ (Av. del Libertador 999, CABA). Miércoles 10, de 15 a 20hs, jueves 11, de 15 a 22, y de viernes a domingo, de 15 a 20. Entrada gratuita.

Llegó al teatro "Bajo las puntadas", cortometraje argentino semifinalista en los Student Academy Awards 2023, distinción que otorga la academia de los Premios Oscar, en Estados Unidos. La obra subió a escena, con dirección y producción general de Veroka Silberman, el domingo 7 de junio, y continuará en cartel hasta el último domingo de julio, en la sala del Teatro Carlos Carella (Bartolomé Mitre 970, CABA).

Ambientada a finales de la Segunda Guerra Mundial, “Bajo las puntadas” narra la historia de Lilli Needlman (Jochi Fariña), una joven costurera judía escondida en el sótano de Hilda Hansen (Veroka Silberman), la dueña del taller donde trabajaba.

Mientras continúa bordando para sobrevivir, se ve obligada a confeccionar insignias para los uniformes del ejército alemán, enfrentando un profundo conflicto moral. En ese espacio de duro encierro, la obra explora la identidad, la fe y la amistad como formas de mantenerse con vida. Se trata de un drama histórico, escrito por Micaela Geslin y Paula Fernández Benevento, que conmovió al mundo y tiene una duración de 70 minutos.

Conforman el elenco: Veroka Silberman (Hilda Hansen), Jochi Fariña (Lilli Needlman), Diego Palacios (Oficial von Reichmann), July Bondi (Sonia), Lole Reynal (Erik) y la participación especial de Soraya Lencinas.

Domingos a las 18 h hasta el 26 de julio, inclusive. El costo de la entrada es de $ 30.000 y se puede comprar plateanet.com.

Llega la quinta edición de Invierno, la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica de Mar del Plata. Participarán la directora de cine, guionista y productora Lucrecia Martel; el autor Jorge Consiglio; la actriz y escritora Elisa Carricajo; el escritor, editor y periodista chileno Diego Zúñiga; el editor Tom Rodríguez; la autora Larisa Cumin; la ilustradora Josefina Tai; los escritores Leo Oyola, Sebastián Chilano, Carolina Bugnone, Patricio Rago, Roberto Chuit Roganovich, los biólogos Emiliano Ocampo y Natalia Soledad Martínez Curci; los directores y guionistas Federico Polleri y Benjamín Naishtat; el músico Alan Courtis, entre otros.

Habrá 140 editoriales de todo el país y contará con 30 actividades, charlas, talleres para infancias y adultos, un encuentro de traductores de poesía y la proyección de dos películas: Nuestra tierra, de Lucrecia Martel y La virgen de la tosquera, de Laura Casabé.

Las actividades de la feria se caracterizan por su diversidad, algunos de los temas de este año serán: la amistad; el tarot y la literatura; la pasión como motor creativo; la filosofía, la performance y las prácticas decoloniales; Inteligencia artificial, Internet y batallas culturales; cómo se hacen los libros y cómo el lugar del que venimos está en la escritura; si podemos imaginar un mundo sin cárceles; a 50 años del Golpe, el cine y la dictadura; entre otras temáticas.

La feria es organizada por la librería y editorial El Gran Pez, junto al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Más información sobre la programación completa y sobre las editoriales participantes en: elgranpez.com.ar/feria-invierno.

El espacio Vitriol abre sus puertas a "Disrupción: Romper para crear", una muestra que celebra sus cincuenta años dedicados de forma ininterrumpida al arte impreso. El grabado, históricamente asociado a procesos rígidos y artesanales, es reinterpretado por Karim Makarius bajo una óptica de absoluta desobediencia.

En sus manos, la madera, el metal o el linóleo dejan de ser herramientas de reproducción exacta para convertirse en campos de batalla. Makarius desafía los soportes tradicionales, incorpora materiales no convencionales y altera las técnicas clásicas para lograr estampas únicas donde el azar y el error controlado juegan un papel crucial.

Esta capacidad para romper las reglas de la disciplina le ha valido el respeto de sus pares y ha resignificado el rol del grabador en la contemporaneidad.

La faceta artística de Karim Makarius se define por la interdisciplinariedad. Su producción no se limita a un solo lenguaje, sino que es un ecosistema vivo donde la música, la pintura, el grabado y el diseño textil se alimentan entre sí de manera constante.

Declarado Personalidad de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el artista asume con igual pasión su rol como curador y custodio del monumental legado fotográfico de su padre Sameer Makarius. Esta dualidad entre la preservación de la memoria histórica y la producción de un arte rabiosamente contemporáneo define su madurez intelectual.

"Disrupción: Romper para crear" Una muestra única de grabados, se inaugura este viernes 12 de junio a las 16 h en Espacio Vitriol (Tte. Gral. Perón 1253, CABA).



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