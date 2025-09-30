Córdoba brilló en la Feria Internacional de Turismo 2025 con cuarteto, sabores y experiencias únicas

Córdoba fue una de las grandes protagonistas de la Feria Internacional de Turismo 2025, llevando su música, su gastronomía y su diversidad cultural al stand de La Rural. El grupo Q’Lokura inauguró la jornada con una caravana cuartetera por las calles de Buenos Aires que culminó en el Planetario y, más tarde, en el stand cordobés, donde miles de visitantes bailaron y cantaron al ritmo de su música.

“El cuarteto es una de nuestras marcas registradas y hoy quedó demostrado que Córdoba contagia su alegría y su identidad en cada rincón. Estamos orgullosos de mostrar, además de música, la diversidad de experiencias turísticas que ofrece nuestra provincia”, señaló Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Durante toda la jornada, de 14 a 21 horas, el stand cordobés desplegó actividades para todos los gustos. Hubo un Espacio Gamer y otro de Caminos del Vino, además de un sector de Bienestar con digitopuntura, yoga, danzaterapia, aromaterapia y mantras, que atrajeron a cientos de curiosos interesados en experiencias distintas.

La gastronomía también fue protagonista con degustaciones y shows en vivo. Oncativo, La Cumbre, Traslasierra, Río Cuarto, Serrezuela y La Falda se hicieron presentes con sus sabores típicos, mientras que la Fiesta Nacional del Alfajor sorprendió con la presentación de un alfajor gigante que convocó a una multitud de visitantes.

El Escenario Córdoba cerró la jornada con una grilla que combinó música, danza y cultura: artistas de Punilla, Tulumba, Calamuchita y Sierras del Sur se presentaron con espectáculos y sorteos, coronando un día de fiesta que posicionó a Córdoba como uno de los stands más visitados y diversos de la feria.

