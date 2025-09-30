El futuro asegurado: Córdoba abre inscripciones para el curso de Productor Asesor de Seguros

El sector de los seguros sigue creciendo y demanda cada vez más profesionales capacitados. Con este panorama, APAS Córdoba abrió las inscripciones para el curso de Productor Asesor de Seguros (PAS), una formación oficial que permite obtener la matrícula habilitante en menos de un año y acceder a una salida laboral concreta.

Programa integral y flexible

El curso tiene 10 meses de duración y se dicta principalmente en modalidad virtual, con exámenes presenciales en Córdoba Capital. Sus horarios están diseñados para adaptarse a quienes trabajan o estudian. Comenzará el 20 de octubre de 2025.

El programa combina teoría y práctica, abarcando desde los fundamentos del seguro y el marco legal, hasta marketing digital, análisis de riesgos y técnicas de venta. Algunas de las unidades destacadas son:

- Formación Básica: fundamentos del seguro, derecho aplicado y contabilidad.

fundamentos del seguro, derecho aplicado y contabilidad. - Actuación Profesional: ética, rol del PAS, defensa del asegurado y prevención de fraudes.

ética, rol del PAS, defensa del asegurado y prevención de fraudes. - Ramas Patrimoniales I y II: seguros de automotores, transporte, riesgos del campo, seguros ambientales, responsabilidad civil, entre otros.

seguros de automotores, transporte, riesgos del campo, seguros ambientales, responsabilidad civil, entre otros. - Seguros de Personas: vida, salud, retiro y sepelio, con enfoque técnico y comercial.

vida, salud, retiro y sepelio, con enfoque técnico y comercial. - Recursos Técnicos: herramientas para potenciar la gestión comercial.

Requisitos e inscripción

El proceso de inscripción es sencillo y solo tiene dos pasos: primero, se completa el registro del ente Ley 22.400 y luego la inscripción al curso a través de un formulario online.

Pueden inscribirse personas con domicilio en Córdoba y secundario completo.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse a los números 3584 86-8774 y 3513 89-1003.