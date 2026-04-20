De consagrados y emergentes: Madonna, Natalie Pérez y Bunbury están de estreno

Natalie Pérez presentó “Casa”

Natalie Pérez presentó Casa, su quinto álbum de estudio, con 12 canciones que recorren distintos géneros —del pop a la cumbia pasando por la salsa y el bolero—. El álbum fue grabado en vivo con banda completa en Elefante Blanco (Montevideo) y producido por Diego Matturro.

Dueña de una carrera en constante movimiento, Natalie Pérez construyó un recorrido que la llevó a destacarse en distintos rubros artísticos. Sin embargo, es en la música donde su expresión encuentra su forma más personal: un espacio de exploración, de disfrute y de encuentro consigo misma.

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El lanzamiento viene con un recorrido audiovisual que acompaña las 12 canciones y que profundiza esa idea: una puesta cercana, con la intimidad de lo cotidiano como escenario, donde su personalidad brilla sin filtros y la banda acompaña.

Madonna presenta un nuevo adelanto de su próximo álbum

Madonna lanzó “I Feel So Free” de su próximo álbum Confessions II. Producida por Madonna y Stuart Price, la canción es la primera muestra de música nueva antes del próximo sencillo principal.

El esperado nuevo álbum de Madonna, Confessions II, se lanzará el 3 de julio a través de Warner Records. El nuevo álbum es la continuación de su icónica contraparte Confessions on a Dance Floor.

Bunbury lanzó “De un siglo anterior”

De un Siglo Anterior, es el segundo disco de Bunbury dedicado a la exploración de las raíces y el folklore hispano y latinoamericano. Para este nuevo álbum vuelve a contar con una banda formada por músicos del continente latinoamericano, bien conocedores de los distintos géneros y ritmos, como el maestro chileno de la guitarra Sebastián Aracena, el contrabajista mexicano Luri Molina y el percusionista Johnny Molina, junto a sus colaboradores habituales Ramón Gacías en la batería y Jorge “Rebe” Rebenaque en los teclados.

El disco se grabó en febrero de 2025 y mezcló en agosto del mismo año, en el Desierto de los Leones, México, en el Desierto Casa/Estudio, con Daniel Bitrán comandando la ingeniería y con el propio Bunbury produciendo, junto con Ramón Gacías.

Después de una veintena de discos de estudio desde sus inicios con Héroes del Silencio a finales de los ochenta, catorce en su etapa solista, además de sus álbumes en mancuerna con Andrés Calamaro y Nacho Vegas y sus experimentos sonoros en Bushido y Panero, Enrique Bunbury sigue interesado en grabar música extremadamente personal, ajeno a las modas imperantes.

Show en Buenos Aires: 4 de noviembre en el Movistar Arena

Faus K presentó “Vogue”

Este lanzamiento funciona como el inicio de una nueva etapa en el desarrollo artístico de Faus y como la puerta de entrada al universo de Sobredimensión, un proyecto conceptual, íntimo e introspectivo en el que el artista trabajó de forma integral, desde la idea inicial hasta el master final. Este single introduce el tono estético y emocional del álbum, combinando sensibilidad melódica con una impronta contemporánea dentro del R&B y el pop urbano.

Faus K (Faustino Krebs) es un artista argentino de R&B y pop urbano que viene construyendo un sonido actual, melódico y emocionalmente honesto. Nacido en Jujuy, provincia de Buenos Aires, y actualmente radicado en Buenos Aires, su música se caracteriza por letras cercanas que exploran vínculos, crecimiento personal y experiencias reales, conectando de manera directa con una nueva generación de oyentes.

Marchitorial adelanta su próximo álbum con "Tiempos violentos"

Marchitorial presenta “Tiempos violentos”, tema con el que adelanta su segundo álbum de estudio. Con este trabajo, comienza una nueva etapa que profundiza el costado más introspectivo y emocional de la banda: en este nuevo proceso, y tras un cambio de formación, el grupo amplía su paleta sonora y explora nuevas dinámicas dentro de su propio lenguaje.

Roxette volvió a Buenos Aires y sorprendió con “Ji ji ji” en un show que reafirmó la vigencia de sus clásicos



Editado por Casa del Puente Discos, el primer single funciona como una puerta de entrada a ese universo: una canción que se mueve entre la confesión y la contemplación, donde la repetición de sus versos y la tensión sonora construyen un clima íntimo y reflexivo. En su sonido resuenan ecos del rock alternativo y del garage contemporáneo.

Con este material, Marchitorial reafirma una búsqueda propia: canciones que miran de frente el paso del tiempo y las fisuras de una juventud que ya no se siente invencible, encontrando en esa fragilidad una nueva forma de intensidad.





Marchitorial es una banda de la nueva corriente marplatense conformada por Pedro Jones, Brian Ostiz, Bautista Fronchkowsky, Paula Herrera y Juan Ignacio Kretschmann. Sus influencias integran rock alternativo, surf rock e indie rock, y sus letras indagan en las emociones y contradicciones del crecimiento, la soledad y el desamor. Su primer álbum de estudio, Penpal, fue editado en 2024.

RB CP