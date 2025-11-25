El universo de contenidos se expandirá como nunca antes en 2026. En un evento celebrado en Buenos Aires, el HBO Upfront 2026, la plataforma de streaming reveló su ambicioso calendario, que promete 52 semanas ininterrumpidas de historias de alta calidad destinadas a marcar tendencia y dominar la conversación global. La gala, que reunió a periodistas, influencers y creadores de contenido, fue conducida por la reconocida actriz Isabel Macedo, quien dio la bienvenida remarcando que el Upfront es la prueba tangible del "poder de una buena historia, con todo lo que HBO ofrece".

Juan Solá, Streaming Lead de HBO Latinoamérica,

La propuesta para el próximo año se centrará en reunir las franquicias más esperadas por la audiencia y sumar nuevos rubros estratégicos. Juan Solá, Streaming Lead de HBO Latinoamérica, resumió la filosofía de crecimiento de la compañía: “Nos gusta el entretenimiento. Se vienen 52 semanas de mucho más que películas: este año, empezamos a meter deportes dentro de la plataforma". El ejecutivo confirmó la apuesta específica por el público local, anticipando que Argentina "contará con una importante cantidad de contenido sobre el tema".

"El Caballero de los Siete Reinos", la nueva serie ambientada en el universo de Game of Thrones

Entre los anuncios globales más esperados que buscarán capitalizar el éxito de sus franquicias estelares, se confirmó el desembarco de El Caballero de los Siete Reinos, una nueva serie original ambientada un siglo antes de Game of Thrones. Además, el furor por los Targaryen continuará con el regreso de La Casa del Dragón para una tercera temporada, ya renovada para una cuarta entrega. La plataforma también confirmó el retorno de Euphoria en el segundo trimestre, con un elenco magnético que sumará nuevos talentos como Rosalía y Natasha Lyonne.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Como Agua para Chocolate estrenará su temporada final el 15 de febrero de 2026

La producción original latinoamericana fue otro de los pilares de la jornada, confirmando que las historias que cruzan fronteras seguirán siendo una prioridad. Justo después del Día de los Enamorados, llegará la esperada segunda parte de Como Agua para Chocolate, que continuará la exitosa novela de Laura Esquivel. Anouk Aaron, líder de contenidos regionales de Latinoamérica, subrayó el impacto emocional del regreso: "Está planeada para estrenarse el 15 de febrero, para que a todos se nos estruje el corazón viendo HBO Max”, bromeó. También se adelantó una escena de lo que será la segunda temporada de Ciudad de Dios: La Lucha no Para

Ciudad De Dios: La Lucha no Para, tendrá segunda temporada

Desde Argentina, el volumen de producción se disparó con estrenos de series de TNT y Flow como Cautiva, que aborda la opresión religiosa, y la nueva temporada de la comedia negra Viudas Negras: P*tas y Chorras. Pero la gran novedad local fue el anuncio de La Huella del Oro, la primera producción de animación para adultos desarrollada íntegramente en Argentina para la plataforma, la cual fue destacada por Juan Solá por su ADN "audaz y filosófico".

El compromiso con el contenido no guionado (no ficción) se ratificó con el anuncio de una docuserie sobre el impactante caso de La Masacre de Flores, que cuenta con la dirección del ganador del Oscar, Juan José Campanella y el testimonio en primera persona de Matías Bagnato. Sergio Nakasone, VP de Contenido de No Ficción, explicó que la misión de su departamento es buscar historias que estén "en la memoria histórica colectiva de las audiencias" y para ello se apoyan en "los mejores y más prestigiosos periodistas" de cada territorio.

Pablo Giralt estuvo presente en el evento

El segmento deportivo fue presentado por el reconocido relator Pablo Giralt, quien confirmó que los suscriptores seguirán disfrutando de la pasión del fútbol local, incluyendo el Torneo Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones, gracias a la alianza renovada con la AFA hasta 2031. Además, la propuesta se expandirá a nuevos deportes, sumando una selección de partidos de la NBA, consolidando a HBO Max como un destino integral para los fanáticos del deporte.

La propuesta de HBO Max para 2026 se completa con nuevas comedias como el spin-off de The Big Bang Theory, Stuart Fails To Save the Universe, nuevas series de DC Studios como Linternas, y el regreso de éxitos como Máximay el fenómeno juvenil Margarita, que estrenará dos temporadas más. En resumen, el 2026 se perfila como un año ininterrumpido de títulos que buscarán conexión, impacto y emoción en la audiencia.

Premios Martín Fierro de TV 2025: quiénes fueron los ganadores de cada nómina

La cresta de la ola: de Chespirito a las 150 nominaciones

El evento se dio en el contexto de un 2025 que la plataforma calificó como "histórico". Anouk Aaron destacó que, solo en el último año, HBO Max recibió más de 150 nominaciones en distintos premios nacionales e internacionales, logrando ser galardonada en 35 oportunidades, un reflejo de la resonancia de sus contenidos y talentos.

HBO Max contó con oradores de lujo

Uno de los grandes sucesos del ciclo fue el regreso del universo de Cris Morena. La actriz Isabel Macedo presentó en el escenario a los protagonistas de Margarita, Mora Bianchi y Ramiro “Toti” Spangenberg, quienes confirmaron el estreno de la segunda y la tercera temporada para 2026. El joven Spangenberg describió el éxito con entusiasmo: "Estamos en la cresta de la ola. Ojalá dure mucho más". Fue, de hecho, el momento perfecto para que parte del elenco subiera al escenario e interpretara dos temas en vivo para la audiencia.

El elenco de Margarita interpretó dos temas en vivo

La expansión de franquicias icónicas se extenderá más allá de Game of Thrones: tras el éxito de Chespirito: Sin Querer Queriendo, la plataforma anunció una alianza para crear dos nuevas series inspiradas en Roberto Gómez Bolaños: Don Ramóny la animación de Los Colorado, buscando capitalizar el inmenso legado de la comedia mexicana en Latinoamérica.

Finalmente, la apuesta por el contenido infantil también fue clave. Juan Solá remarcó que el área de Kids es tan potente que la Argentina fue elegida para producir la campaña creativa a nivel global de este segmento. La oferta incluirá nuevas entregas de éxitos como El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball, Peppa Pig y Jóvenes Titanes en Acción.

TC/DCQ