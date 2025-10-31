El Recoleta celebra sus 45 años con cuatro inauguraciones y un homenaje a Bedel, Benedit y Testa

El pasado jueves 30 se inauguraron cuatro exposiciones en el Centro Cultural Recoleta (CCR). “Artistas y arquitectos. Bedel, Benedit y Testa”, muestra que celebra los 45 años de la institución en un recorrido curado por Cecilia Rabossi que se despliega en las salas 7, 8 y 9; “Lo que arrastra la corriente”, curada por Mercedes Lozano y Violeta González Santos en la sala 4; “Ombligo”, curada por Nicolás Cuello en la sala 10 y “Punto de mira, dianas y blancos geométricos en las pinturas de María Martha Pichel”, curada por Laura Isola en la sala 13.

“Artistas y arquitectos. Bedel, Benedit y Testa” se centra en el proyecto arquitectónico de remodelación y reciclaje del asilo de ancianos General Viamonte por parte de los artistas y arquitectos Jacques Bedel, Luis F. Benedit y Clorindo Testa, que se llevaron a cabo entre los años 1979 y 1983. Además, se presenta la producción artística realizada en esos años, tanto de forma individual o como integrantes del Grupo de los Trece, conocido posteriormente como grupo CAyC.

La sala 7 presenta el decreto que habilita la realización de la obra, los planos, los registros, las fotografías de las diversas etapas de la remodelación del CCR y su recepción en medios gráficos en diálogo con las propuestas artísticas más diversas. En la sala 8 se despliega un recorrido histórico del edificio que hoy ocupa el Recoleta, espacio que fue convento, escuela de agricultura, jardín botánico, prisión y cuartel, asilo de mendigos, hospital de enfermos mentales, asilo de ancianos que en 1947 recibió el nombre de General Viamonte y que, un año después, fue declarado monumento histórico.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la sala 9 se exhiben las obras integran “Fragmentaciones” de Jacques Bedel (entre 2017 y 2023), en las que el artista experimenta con polietileno, PVC laminado, PMMA, PVC tejido, sílice, cuarzo, policarbonato para crear piezas a una escala monumental que se refieren a lo sublime y a lo trascendente.

Ni rosa Luxemburgo ni rosa light, Rosa Chancho: un experimento colectivo que se divirtió, movilizó y se apagó, por ahora



“Lo que arrastra la corriente” curada por Mercedes Lozano y Violeta González Santos en la sala 4 toma como eje el agua y los ríos, entendidos como espacio público, derecho humano y territorio afectivo. La muestra comprende los acercamientos de María Daud, Agustín Míguez e Inés Tillous sobre tres cuencas fluviales importantes de Argentina.

“Ombligo” integrada por obras de los artistas Jazmín Kullock y Porkeria Mala (sala 10), con curaduría de Nicolás Cuello, presenta un conjunto de pinturas de gran formato y una extensa serie de esculturas blandas explorando, a través del género del autorretrato, la dimensión social de lo íntimo, la conflictividad afectiva del reconocimiento mutuo y la sinceridad del reflejo grotesco.

“Punto de mira, dianas y blancos geométricos en las pinturas de María Martha Pichel”, con curaduría de Laura Isola en la sala 13, invita a reflexionar sobre la relación entre espacio, precisión y la fuerza simbólica de la geometría en conexión con el cuerpo y la acción. La serie de obras expuestas está inspirada en la secuencia de tiro con arco y flecha, resaltando acciones esenciales y cronológicas: postura, encaje, dibujar, apuntar y soltar.

Las cuatro exposiciones podrán visitarse con entrada libre y sin costo para argentinos y residentes, de martes a viernes de 12 a 21, sábados, domingos y feriados, de 11 a 21, en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930).

