La ceremonia del cierre del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) tuvo lugar este sábado en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), donde el premio del jurado se vio dividido entre dos películas y se le entregó el "Tilda Thamar" a la trayectoria al cineasta chileno Ignacio Agüero, invitado de honor de esta séptima edición.

El galardón de la Sección Oficial fue compartido por "La noche está marchándose ya", de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini; y "Dice que", de Alejandro Fernández Mouján, mientras que las autoridades destacaron la gran convocatoria de esta edición y la definieron como “histórica”, ya que en casi todas las funciones del festival las funciones estuvieron llenas.

Ficer 2025: Una multitud "sedienta de cine" en un festival que piensa más allá de sus seis días

"El balance de esta séptima edición es muy claro: fue la más grande de nuestra historia. Tuvimos la mayor cantidad de público desde que existe el festival; y en la mayoría de las funciones no quedó un solo asiento libre", expresó el ministro de Gobierno y Trabajo entrerriano, Manuel Troncoso. Asimismo, agradeció "a la ciudadanía y al sector privado" por acompañar el evento, "adoptando al FICER como propio".

A su turno, el presidente del IAAER (Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos), Maximiliano Schonfeld, señaló: "Estamos desbordados de felicidad y de alegría. Estoy feliz porque hay mucho sentido de comunidad, de ganas de compartir películas, espacios, un ritual, una forma de entendernos, dialogarnos y hablar", hechos que se dieron en las proyecciones, talleres, paneles y otras actividades.

Entre otros premios entregados durante la jornada, la asociación DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) entregó el DAC-Género a la mejor directora de la sección oficial para Cecilia Kang, cineasta argentina de origen coreano, por "Hijo Mayor", protagonizada por Anita B. Queen, Chang Sung Kim.

Durante el reconocimiento por su trayectoria, Agüero manifestó: “Me sorprendió la calidad de este festival y ser parte ha sido un honor”. En la edición 2025, el festival realizó la retrospectiva llamada "Foco Agüero", donde se exhubieron sus films "Cien niños esperando un tren" (1988), "Aquí se construye" (2000), "El otro día" (2012) y "Cartas a mis padres muertos" (2025). Esta última, se llevó uno de los Ojo Pez, premio que elige el público.

También se entregaron distinciones "Tilda Thamar" por su carrera a la directora del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, Paula Félix-Didier; y al crítico y programador, Luciano Monteagudo, que invitó a “cuidar este festival que sigue creciendo y se ha convertido en un lugar de encuentro entre los cineastas argentinos y el público”.

Películas ganadoras del 7º FICER

- Sección Oficial (premio del Jurado), compartido por "La noche está marchándose ya", film cordobés sobre un proyeccionista de cine que, tras ser despedido, se convierte en sereno y termina viviendo clandestinamente en él; y "Dice que", que narra la historia policial de la muerte de José Luis Alvarenga, conocido como “Lorenzo Lamas”, en Chaco.

- Mención especial por montaje para "El príncipe de Nanawa", dirigida por Clarisa Navas y editada por Florencia Gómez García; documental que sigue a un niño de 9 años durante una década de su vida en la frontera entre Argentina y Paraguay.

- Cortos entrerrianos (premio del Jurado): “Que te atraviese el río, gurí”, de Martina Cardozo Beker. Menciones para: "Intermitentes", de Lucía Oliver; y "Parte del río", de Fernando Solanas e Irina Muñoz.

Premios del público Ojo Pez:

- Más votada: "El príncipe de Nanawa", de Clarisa Navas.

- Cortos Entrerrianos: "Lito y sus amigos", de Ricardo Jaimovich.

- Cine Internacional: "Carta a mis padres muertos", de Ignacio Agüero.

- Correntada Cine Argentino: "Caían del cielo", de Rubén Plataneo.

- Cine Entrerriano: "El infierno de los vivos", de Alberto Gieco.

Funciones de este domingo en el FICER

– 15 hs. Cine Círculo: "El mensaje"

– 16.30 hs. Las Tipas: "La noche está marchándose ya"

– 18 hs. Cine Círculo: "Gigantes"

– 19 hs. Las Tipas: "Las corrientes"

– 20.30 hs. Cine Círculo: "La virgen de la tosquera"

– 21.30 hs. Las Tipas: "Cartas a mis padres muertos"

