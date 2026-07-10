Tras el impacto mundial de La sociedad de la nieve, la historia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya vuelve a la pantalla con una nueva perspectiva. Netflix anunció el estreno para 2026 de Más allá de la sociedad, una serie documental de tres episodios creada por J.A. Bayona que busca explorar qué ocurrió después del rescate y cómo la tragedia transformó para siempre la vida de los sobrevivientes y de las familias de quienes murieron en la cordillera de los Andes.

Netflix anunció el estreno para 2026 de Más allá de la sociedad, una serie documental de tres episodios creada por J.A. Bayona

Dirigida por Carlos Torres, la producción propone un recorrido por las cinco décadas posteriores al accidente ocurrido en 1972 y reúne, por primera vez en un mismo proyecto, a los protagonistas de la historia, a los familiares de las víctimas y a quienes contribuyeron a convertir este episodio en uno de los relatos más conocidos del siglo XX.

"La sociedad de la nieve", la película cruda que cuenta el milagro de la supervivencia: "Los muertos están ahí, al lado tuyo"



Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La serie contará con testimonios inéditos de los sobrevivientes del vuelo 571 y de los familiares de quienes no regresaron. También participan los escritores Piers Paul Read, autor de Viven, y Pablo Vierci, autor de La sociedad de la nieve, además de los cineastas Frank Marshall, director de Viven (1993), y el propio J.A. Bayona, responsable de la adaptación cinematográfica de La sociedad de la nieve, estrenada en 2023.

Netflix anunció el estreno para 2026 de Más allá de la sociedad, una serie documental de tres episodios creada por J.A. Bayona

Estructurada en tres episodios, Más allá de la sociedad incluye un viaje de Bayona y buena parte del elenco de La sociedad de la nieve al Valle de las Lágrimas, el lugar donde ocurrió el accidente. Ese encuentro entre los actores y los protagonistas reales funciona como punto de partida para reflexionar sobre el legado de una historia que trascendió el hecho histórico y dio origen a libros, películas y documentales en todo el mundo.

"La idea de Más allá de la sociedad surgió cuando decidimos viajar al Valle de las Lágrimas con el elenco de la película. Ninguno de los actores había estado ahí y sentimos que era la mejor manera de cerrar un capítulo muy importante de nuestras vidas y de agradecer a quienes confiaron en nosotros para contar su historia. Ahí tomamos conciencia de hasta qué punto la historia real y las personas que vivieron la tragedia estaban ya íntimamente entretejidas con los que habíamos creado la ficción", señaló Bayona sobre el origen del proyecto.

La producción está a cargo de Belén Atienza, Sandra Hermida y el propio Bayona. La serie fue creada por J.A. Bayona y Carlos Torres, quien además asume la dirección. Netflix confirmó que Más allá de la sociedad tendrá estreno global durante 2026 y ampliará el universo narrativo construido alrededor de una de las historias de supervivencia más impactantes de la historia contemporánea.

La sociedad de la nieve

La película de Bayona se enfoca en la trágica odisea que atravesaron los jóvenes integrantes de un equipo de rugby uruguayo cuando el avión en el que viajaban hacia Chile se estrelló en la Cordillera de los Andes en 1972. Se basa en el libro homónimo del uruguayo Pablo Vierci, quien recoge los testimonios de los sobrevivientes de la tragedia, que también podría calificarse como milagro.

El 13 de octubre de 1972 un avión con 45 personas a bordo (los jugadores del equipo de rugby uruguayo Old Christians, algunos familiares y la tripulación), se estrelló en las montañas andinas, en territorio argentino.

Dónde se grabó “La Sociedad de la Nieve”, la película furor que muestra la Tragedia de Los Andes



"Tenés que hacer tu propia agua, tenés que comerte a los muertos porque si no te vas a morir. Los muertos están ahí, al lado tuyo. Empezás a ver la muerte de otra persona, no con tristeza por él, sino con tristeza por ti, porque estás como en lista de espera", había señalado el sobreviviente Roberto Canessa a la AFP, cuando se estrenó la película.

“La sociedad de la nieve”: las imágenes de la película comparadas con el registro fotográfico de la época



"Cuando el ser humano está ante una diversidad extrema, lo que surge es ese tipo de sociedad, una sociedad donde prima la generosidad, la misericordia, la compasión. Todas esas ficciones apocalípticas que nos cuentan que cuando el hombre está sorteando las peores adversidades lo que surge es la jauría, los saqueadores, los huracanes... Se ve que sí, que es verdad, pero también esto es verdad", había destacado Vierci en diálogo con Marianel Battaglia para PERFIL:

Bayona, que dirigió películas como Jurassic World: El reino caído y Lo imposible, muestra en la pantalla una de las más historias de supervivencia más conmovedoras de todos los tiempos. La película se estrenó en diciembre de 2024.

RB/fl