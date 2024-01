Dirigida por el español Juan Antonio Bayona , "La sociedad de la nieve" se centra en la trágica odisea que atravesaron los jóvenes integrantes de un equipo de rugby uruguayo cuando el avión en el que viajaban hacia Chile se estrelló en la Cordillera de los Andes en 1972.

El título y la historia salen del libro homónimo del uruguayo Pablo Vierci, quien recoge los testimonios de los sobrevivientes de la tragedia, que también podría calificarse como milagro.

Bayona, que dirigió películas como "Jurassic World: El reino caído" y "Lo imposible", muestra en la pantalla una de las más historias de supervivencia más atrapantes de todos los tiempos. La película se estrenó en diciembre en algunas salas de cine en varios países y se puede ver desde el 4 de enero en Netflix.

Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes, ha pasado dos tercios de su vida contando cómo enfrentó temperaturas bajo cero, dos avalanchas, escaló los Andes y comió carne humana para sobrevivir al terrible accidente aéreo que marcó su vida a los 19 años.

"Todos tenemos nuestra cordillera", le dijo Canessa a AFP antes de la llegada de la película a la plataforma de streaming. "Y hay mucha gente que está trepando la montaña ahora. Hay que decirle que no se desanimen, que sigan adelante", anima.

"Cuando tenés un equipo de rugby. Vas en un avión a Chile a jugar un partido. Y de repente estás en un accidente aéreo (...) Y por supuesto que el ser humano enseguida piensa que lo van a venir a rescatar. Pero empiezan a pasar los días", rememora.

Crudamente, como si en su cabeza la película de lo sucedido volviera a rodar, detalla las acciones que debió realizar para no morir en la inhóspita Cordillera de los Andes. "Tenés que hacer tu propia agua, tenés que comerte a los muertos porque si no te vas a morir. Los muertos están ahí, al lado tuyo. Empezás a ver la muerte de otra persona, no con tristeza por él, sino con tristeza por ti, porque estás como en lista de espera", asegura.

El accidente que marcó la vida de 16 sobrevivientes

El 13 de octubre de 1972 un avión con 45 personas a bordo (los jugadores del equipo de rugby uruguayo Old Christians, algunos familiares y la tripulación), se estrelló en las montañas andinas, en territorio argentino.

El impacto destrozó el avión y mató en el instante a varios de los pasajeros. Otros murieron a lo largo de los 72 días que pasaron en el Valle de las Lágrimas, a más de 3.000 metros de altura. "Lo que nos pasó en los Andes es absurdo", lo califica Roberto Canessa.

El ahora cardiólogo recorrió la cordillera en la época junto a su amigo Fernando Parrado durante diez días hasta conseguir ayuda.

El hecho, por su espesa historia, fue relatado en libros, documentales y películas como "¡Viven!" (1993), hablada en inglés y protagonizada por Ethan Hawke y Josh Hamilton.

Pero Juan Antonio Bayona, director de la "Sociedad de la nieve", quería contar la historia en su lengua natal y sintió que "faltaba algo por contar". "[Era] darle a aquellos que no habían vuelto la posibilidad de expresarse. Y es ahí donde encontramos el giro que le dio sentido a esa película", graficó.

