Palabras cruzadas con las artes visuales

Juan Pablo Renzi escribió a modo de autobiografía poco interesada en la precisión de datos, pero con una contundencia extraordinaria para presentarse: “Toda historia tiene un comienzo, generalmente implica fecha y lugar de ese principio. Pero una historia personal, autobiográfica, no solo es el recuento preciso de datos sino, también, una proyección de deseos: hacia el futuro y hacia el pasado. La fecha de nacimiento es tan azarosa como el lugar en que uno lo hace. En mi caso, como artista, como intelectual, me ha permitido participar como joven en la década del 60, como descreído en la del 70 y como pude en la del 80”.

Quiso la fortuna, entonces, que naciera en Casilda, provincia de Santa Fe, el 21 de junio de 1940. En su juventud de los años 60 estudió con Juan Grela en Rosario, dejó la carrera de Bioquímica y realizó las primeras exposiciones. Grandes telas entre las que se destaca El general Mambrú, obra realizada entre 1965 y 1966 (año del golpe de Estado encabezado por el general Onganía), que puede ser tomada como un cierre de época expresionista del artista, como lo consignan algunos estudios sobre él. Asimismo, para concluir esta década con la participación en Tucumán Arde, emblemática obra colectiva de denuncia que provocó un giro drástico en el campo artístico. Además, será el final de la vida en Rosario.

En los escépticos 70, por lo tanto, se fue a vivir a Buenos Aires. La persecución que comenzó con el gobierno de Isabel Perón recrudeció con la dictadura y sus obras se volvieron intimistas, en todo caso, discutían con sus propios años 60, y fueron cada vez más conceptuales.

“Desde 1981 mi trabajo pictórico se ha enriquecido con la incorporación del gesto, la intensificación del color y de la luz, los contrastes-pasajes, la interdiscursividad y los distintos niveles iconográficos del registro figurativo” es una de las opciones de ese “como pude” de la década del ochenta. Pero hubo muchas más: realizó performances y videos; fue también diseñador gráfico y publicista de El Quijote (crucigramas) y La favorita, entre otras. Entre los años 1985 y 1988 fue profesor de la Especialidad Pintura en la Escuela Superior Ernesto de la Cárcova.

En 1986 impartió cursos avanzados de Teoría e Implementación del Color en el Centro de Arquitectura y Ciudad Buenos Aires. Dictó cursos y conferencias. Además de director de arte de Diario de Poesía en 1986, año de su salida hasta que Daniel Samoilovich, el director de esa publicación, que salió hasta 2002, escribió en el número 23 de julio de 1992: “Este periódico, que es lo que es por él, por la imagen que él le dio desde un principio y la energía que le infundió, ahora, incómodamente, lo sobrevive. Ya no hiere sus ojos la dulce luz, y la luz misma es ahora más pobre, menos interesante”.

A la suerte y la eventualidad del lugar en donde se nace le corresponde lo funesto, fatal y desdichada fecha y lugar de la muerte. La de Renzi el 21 de mayo de 1992, a los 51 años de edad, en un accidente de autos en Juan María Gutiérrez, en la provincia de Buenos Aires.

Por lo tanto, esa historia personal que se trunca en su propia construcción sigue adelante. Gracias a un acuerdo entre la destacada intelectual María Teresa Gramuglio, viuda de Renzi, y el Archivo IIAC-Untref, el fondo personal de Juan Pablo Renzi recibió tratamiento archivístico y de conservación y el catálogo en línea puede ser consultado. Este es origen de la muestra Los trazos del signo, que se exhibe en Muntref, sede Hotel de Inmigrantes, que fue realizada por el Grupo Curatorial Fondo Renzi, integrado por L. Álvarez, C. Bautista Rozo, L. Cavagnola, M.I. Afonso Esteves, S. González, C. Rabossi y C. Rossi.

Según los curadores: “El cruce entre imagen y palabra, presente en el proyecto creador de Juan Pablo Renzi, está en el centro de nuestra investigación. Los trazos del signo, a través de una serie de documentos integrados en el archivo del artista, ofrece algunos indicios al exhibir las maneras en que se manifiestan sus posicionamientos políticos y sus intereses estéticos, así como también revisa los roles que desempeñó en el área editorial y de la comunicación visual”.

La obra Poema fragmentado, restaurada por Centro Materia (IIAC-Untref), ocupa un lugar preponderante en la sala de exposiciones y opera como síntesis de un vínculo prolongado y fructífero entre Renzi y las palabras. Con los versos de Samoilovich de Porto dos ossos, con Juan José Saer, y los Delirios en Cuernavaca, un libro objeto que concibieron juntos: “El resultado fue que literatura y pintura se fundieran en un solo objeto visual que hemos dedicado a Malcolm Lowry”. Incluso con los diseños de Diario de Poesía, crucigramas y de teóricas y técnicas musicales como Lulú, Renzi cruza las palabras con las artes visuales, las dibuja y las escribe, las pinta, se las ingenia, siempre cree en ellas. Como en la carta que le envió a Saer: “También te mando el catálogo de la muestra, en el que, sin saber cómo era tu texto, tuve que improvisar unas breves palabras, espero que no estés en desacuerdo con ellas”.

Los trazos del signo

De Juan Pablo Renzi

Muntref. Hotel de Inmigrantes

Av. Antártida Argentina S/N, 1104, CABA. Hasta el 30 de junio.