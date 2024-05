Ignacio Iraola: "Paul Auster fue uno de los grandes escritores de la historia, tuve una cercanía ridícula con él"

Ignacio Iraola mencionó su cercanía con Auster y las anécdotas que guarda con el escritor. Además, señaló que su cercanía fue una de las cosas "mas lindas e importantes" que le tocó vivir. A su vez, recomendó libros del autor para quienes quieran adentrarse en su obra, como “Mr. Vértigo” y “4 3 2 1”. "El trasfondo del éxito de un autor literario tiene que ver con la calidad de su obra. Realmente, cuando apareció Auster fue como un tornado", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ignacio Iraola fue editor jefe para toda América del Sur de Editorial Planeta. Está organizando un homenaje al escritor, director de cine y guionista, Paul Auster, quien falleció el último 30 de abril.

Alejandro Gomel: ¿Por qué caló tanto Paul Auster en la Argentina?

Primero porque a fines de los '80 y principios de los '90 fue muy fuerte la entrada de los primeros libros de Auster. Creo que siempre el trasfondo del éxito de un autor literario tiene que ver con la calidad de su obra. Realmente, cuando apareció Auster fue como un tornado. Yo era muy chico, todavía no trabajaba en editorial y ya lo leía.

Había como también un consenso entre el gran público y lo que es la crítica literaria de que Auster era algo potente. Así que yo creo que eso tiene muchísimo que ver. Después también se volvió un poco más visible a partir del “Smoke & Blue in the face”, y las películas.

Muchas veces lo que pasa con muchos autores, como Salman Rushdie y Murakami, es que se convierten en figuras mediáticas y hay un momento donde la crítica empieza a dudar, no sabe cómo accionar, no sabe cómo llevarlo, lo empieza a dejar de lado, pero después tienen un entre, porque el trasfondo de estos autores y sobre todo de Auster es una obra literaria espectacular.

Para mí es uno de los grandes, grandes, grandes autores de la historia. Siempre se habla de la gran novela americana o los novelistas americanos, yo creo que Auster está entre los cinco o diez grandes escritores americanos, que es muchísimo.

AG: Me quedé pensando que en cuanto empiezan a tener mayor popularidad, la crítica empieza a tener reserva con algunos autores...

Eso es habitual, yo lo he visto con Auster, con Murakami, con Rushdie, y pasa con muchos autores. Cuando son para pocos, el gueto literario, como no son de la industria, pone el ojo ahí, pero cuando se masifican ya se vendió. Ese tipo de tonterías.

Pero en el caso de Auster yo creo que hay un consenso generalizado de que es uno de los grandes escritores de la historia.

AG: ¿Cuál es la actividad que van a estar haciendo? ¿De qué se trata?

Mira, la actividad es el sábado a las 19:00, en la sala José Hernández.

Va a haber grandes escritores que van a estar leyendo fragmentos de la obra de Auster. Cuando hablo de grandes escritores, hablo de Dolores Reyes, Liliana Heker, de Eduardo Sacheri, Camila Fabbri, Gonzalo Heredia, Juan Sklar. Recuerden, este sábado, a las 19:00, en la sala José Hernández.

Por otra parte, para mí, el gran artista que tiene este país en este momento, que es Miguel Rep, va a estar dibujando en vivo, con esa cámara cenital, que lo que él va dibujando se va proyectando en la pantalla. También van a estar Sebastián Loiácono y Ramiro Pienovi haciendo un poquito de jazz para dar un clima neoyorquino a este gran new yorker que fue Paul Auster.

Recuerden, sábado, a las 19:00, en la sala José Hernández de la Feria del Libro.

Paul Auster

AG: ¿Qué podés contar de tu relación con Paul Auster?

Mira, por una cuestión de trabajo, o sea, básicamente al ser yo el director de Planeta y él publicar sus libros por Seix Barral en habla hispana, que es un sello del grupo Planeta, me tocó una cercanía ridícula, te diría. No de amistad, o sea, no quiero quedar con esa cosa del amigo argentino de Paul Auster, sino de cercanía.

Nosotros nos vimos tres o cuatro veces, pero esas tres o cuatro veces fueron muy intensas, de una seman. La verdad, el primer contacto con él fue de las cosas más ridículas que me pasaron en la vida. Era la feria del libro, creo que 2014 o 2015, cuando él había venido con Coetzee; y yo tengo una parrilla en la esquina de mi casa, a la que voy prácticamente en pijama, y cuando vuelvo con mi pareja, me llama uno de los grandes escritores de este país, Fernando Fagnani y me dice, “che, te está buscando Paul Auster”, lo cual ya arranca como una comedia, y yo me quedé “¿cómo me busca Paul Auster?, y me dice, “sí, preguntó por vos”. Le digo, “dale”, y me dice, “no, preguntó por vos en serio, y te espera donde va a leer Coetzee. Él va a estar ahí como oyente”.

Primero agarré mis libros de Auster, porque soy un fan aparte, y fui. Lo vi entrar, y tímidamente me presenté, y el tipo al toque me dice, “oh, Nacho”, y me invitó a tomar un whisky. Entonces nos sentamos a charlar y demás, y en un momento le pregunté por qué se interesaba en conocerme. Me dijo algo que me demolió y me pareció súper profesional, “yo siempre quiero conocer a los que cuidan mis libros en cada país”, y a partir de ahí arrancó como una situación de cercanía, que después se proyectó durante dos de esos días que estuve aquí en Buenos Aires.

Nos volvimos a ver en la feria de Guadalajara, en la cual yo lo tenía que convencer para que vengan a Buenos Aires, y a partir de esa visita, que fue la última visita de Auster a Buenos Aires en 2018, donde estuvo en mi casa, estuvo con editores y con escritores de aquí.

Lo que descubrí es que es uno de los tipos más simpáticos, entrañables, y sensibles que me tocó tratar en mi vida. De ninguna manera me defiendo como amigo de Auster, pero agradezco por vida al laburo, a Planeta, y al ser un poquito agradable lector, por haber tenido la cercanía que tuve con él. Así que esa es la cosa. Después también nos escribimos, algunas veces con su asistente por e-mail, y después cuando enfermó sí tuve alguna correspondencia con Siri Hustvedt, otra talentosísima escritora que fue la pareja de Auster durante muchísimos años, para estar al tanto de la salud de Auster. Pero a nivel profesional fue, yo creo, de las cosas más lindas e importantes que me tocó vivir.

Hay dos tipos, dos escritores a los que yo realmente admire como lector a un límite de fan, no de enfermo, pero sí fan, que fueron Juan José Saer y Paul Auster, y gracias al laburo, tuve la posibilidad de tratarlos, soy un agradecido del laburo. A Saer con muchísima más confianza por una cuestión idiomática y por ser argentino, y a Auster también.

AG: Muchos llegamos en la adolescencia con Paul Auster. Hoy un adolescente o cualquiera, ¿por donde entra?

Mira, yo recomiendo muchísimo. Yo creo que el libro como más facilón de Paul Auster, es un libro que se llama “Mr. Vértigo”, que es de los primeros libros de principio de los '90, es la historia de un chico que puede teletransportarse, transcurre en los '40 creo, no me acuerdo, lo leí hace 30 años. Me parece que es la manera más sencilla de acercarse a Paul Auster.

Después, la “La trilogía de Nueva York”, me parece algo demoledor, son tres novelones espectaculares. También, si te querés acercar al Auster ya maduro, “4, 3, 2, 1”, del 2018, me parece un novelón, porque es una especie de autobiografía, es un libro de 800 páginas, con cuatro novelas, y en esas cuatro novelas interactúan los mismos personajes que van teniendo distintas variaciones, pero es como una autobiografía de Paul Auster, los personajes son él, sus padres, sus amigos de New York y demás.

Lo que recomiendo ampliamente, para que no pase desapercibido, es su último libro, aunque a mí no me gusta decir "el último libro de un autor", porque siempre esperas un nuevo libro, pero en el caso de Auster sí, fue el último libro, que se llama Baumgartner, que acaba de salir ahora en abril. Es un laburo que él hace similar a lo que hizo David Bowie cuando se enteró que estaba muriendo, e hizo de su propia muerte una obra artística.

Baumgartner es la historia de un profesor de filosofía, setentón, que enviudó y empieza a ver la vida con melancolía, que empieza a ver la cercanía de la muerte, y demás. Me parece que tiene algunos contactos con lo que sería el último momento de Auster. Es una novela que se llama Baumgartner, que es el nombre de este profesor, tiene 216 tipos de páginas y se las recomiendo.

Si tengo que tirar cuatro para que sean muy iniciáticos, “Mr. Vértigo”, “La trilogía de Nueva York”, “4, 3, 2, 1” y "Baumgartner", que es el último libro.

AG: Mr. Vértigo no lo tenía para nada, así que lo voy a buscar.

Buscalo, es una preciosura. Es un libro precioso, cortito, perfecto. ¿Viste esos libros que terminas de leer y te quedas con una sonrisa medio bobalicona? Eso, exactamente eso.

Dejame recordar que estamos el sábado a las 19:00 en la Sala José Hernández con el homenaje a Paul Auster.

