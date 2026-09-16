Rock, bocetos y un conejo de dos metros: el viaje visual de Humano Querido llega a Barracas

¿Qué pasa cuando un garabato en una hoja rayada se convierte en un videoclip, salta a la pantalla grande y termina encarnado en un conejo gigante de traje y corbata? Esa es la premisa dinámica detrás de "Cuarto Oscuro", la nueva apuesta visual del artista Rocke Oviedo que desembarca en el barrio porteño de Barracas para desafiar las fronteras entre el rock, el cine y las artes plásticas.

El motor rítmico de toda esta maquinaria estética tiene nombre y apellido: Humano Querido. La histórica banda nacida en las calles de Lanús allá por 1996 está celebrando sus tres décadas de vida, y Oviedo decidió homenajear ese largo recorrido transformando su universo sonoro en una experiencia tangible, que abre sus puertas al público a partir de esta semana en las salas de Espacio Peces.

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Lejos de ser una galería estática, la exposición propone rastrear la evolución física de las imágenes. A través de 31 obras que incluyen óleos, acrílicos, impresiones lenticulares y dispositivos tecnológicos, el recorrido invita a ver cómo los personajes y escenarios que nacieron para ilustrar cinco videoclips del grupo (lanzados entre 2022 y 2023) se emanciparon de YouTube para cobrar vida propia en nuevos soportes.

El backstage de este intenso proceso creativo quedó inmortalizado en cuatro libretas personales del artista, que ahora forman parte central de la muestra. Bautizados por el color de sus tapas (rayado, celeste, azul y rojo), estos diarios de trabajo abarcan desde 2018 hasta hoy y funcionan como una radiografía cruda, exhibiendo los primeros bocetos y las ideas sueltas antes de pasar por el filtro de la digitalización.

En el centro de esta mitología urbana asoma la figura del "Conejo". Se trata de un personaje imponente de casi dos metros de altura, con cuerpo de oficinista y cabeza de liebre, que custodiará el recinto montado sobre un maniquí. Sin embargo, no siempre se quedará quieto: la organización adelantó que el enorme muñeco tomará la sala mediante activaciones sorpresa.

La pata audiovisual del proyecto encuentra su punto máximo en la proyección de la película experimental que le da nombre a la muestra. Estrenado el año pasado, el largometraje de 61 minutos junta poesía, actuación y animación artesanal, retroalimentándose de los mismos elementos y cuadros que cuelgan en las paredes.

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El cruce de lenguajes y la celebración en vivo

Todo este despliegue forma parte de la tercera edición del ciclo "Poéticas del encuentro", bajo la curaduría de Sonia Denise González. La premisa del equipo de trabajo fue clara desde el inicio: romper los moldes de cristal de las galerías tradicionales y demostrar que los videojuegos, la televisión de los noventa, la cultura popular y la experimentación tecnológica pueden convivir en un mismo ecosistema.

Para coronar esta fusión de formatos, el proyecto abandonará por completo el silencio habitual de las muestras de arte este 19 de septiembre. En el marco de su trigésimo aniversario, la banda Humano Querido se presentará en vivo en el lugar, completando el ciclo que plantea la exhibición: de la música a la imagen, y de la imagen de regreso a la música.

La maquinaria visual de "Cuarto Oscuro" mantendrá sus puertas abiertas hasta el 26 de octubre en la sede de Santa Elena 442. Con visitas habilitadas los viernes, sábados y domingos entre las 15 y las 19 horas, la propuesta de Oviedo deja flotando una invitación irresistible para ver de cerca hasta dónde puede llegar una idea cuando se niega a quedarse quieta.

TC/MSS