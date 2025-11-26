Sebastián Yatra vuelve a la Argentina con "Entre Tanta Gente Tour"

Tras una temporada europea marcada por funciones agotadas y un cierre multitudinario en Madrid, Sebastián Yatra retoma su tour por Latinoamérica y desembarcará en Buenos Aires el 15 de abril, donde presentará “Entre Tanta Gente Tour” en el Movistar Arena. El artista colombiano llega con un formato que él mismo define como un espacio para “reconectar” con su público.

La gira marca su regreso a los escenarios de la región después de cuatro años. En España reunió a más de cien mil asistentes en 16 ciudades y consolidó una nueva etapa artística que ahora llevará a Argentina, Chile, Colombia y otros países latinoamericanos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente”, compartió Yatra al anunciar esta nueva etapa. Esa búsqueda se refleja en la dinámica de sus presentaciones: encuentros cercanos, improvisaciones, historias compartidas con los fans y un clima que combina emoción, humor y espontaneidad.

Cazzu colmó su cuarto Movistar Arena y anunció una quinta fecha: “Estoy viviendo un sueño”

En Buenos Aires, el show se perfila como una oportunidad para repasar los grandes éxitos del colombiano, sumados al lanzamiento de “LA FKN VIBRA”, su reciente colaboración con el artista mexicano Xavi. El single, con ritmos de reggaetón y un pulso nocturno, se integra al universo de Milagro, su último álbum, que el cantante presenta como un tránsito hacia una música más honesta y despojada.

Entradas: fechas clave

La información oficial indica que la preventa Santander comenzará el jueves 27 de noviembre a las 10 con 6 cuotas sin interés. La venta general se habilitará el viernes 28 a las 10, también con todos los medios de pago y el beneficio para tarjetas Santander. Los tickets estarán disponibles a través de movistararena.com.ar.

Con esta gira, Yatra apuesta por un show que se siente más como una conversación que como un espectáculo tradicional: un ritual donde la música y la conexión humana marcan el pulso de la noche.

GD