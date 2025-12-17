El Palacio Libertad reunirá el próximo 19 de diciembre a 600 artistas en un espectáculo gratuito y al aire libre, con el que se despedirá el 2025 a través de una gran celebración cultural. La propuesta contará con 600 personas en escena, entre músicos y bailarines pertenecientes a coros, ensambles y ballets estables.

Cómo será el concierto gratuito de 600 artistas en el Palacio Libertad

El evento se desarrollará en un escenario montado al aire libre y ofrecerá una experiencia artística que combinará música y danza en una noche cargada de emoción. El público podrá disfrutar de la participación de reconocidos elencos nacionales que se unirán para cerrar el año con un gran festejo cultural.

Entre los grupos confirmados se encuentran el Ballet Folklórico Nacional, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Polifónico Nacional, la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, el Coro Nacional de Niños y la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía, entre otros.

La entrada será libre y gratuita, por orden de llegada, sin necesidad de realizar reservas previas. El espectáculo comenzará a las 20.

Cómo llegar al Palacio Libertad

El Palacio Libertad cuenta con múltiples opciones de acceso mediante transporte público:

Línea B : estación Leandro N. Alem, a 6 cuadras.

Línea E : estación Correo Central, a pocas cuadras.

Línea A : estación Plaza de Mayo, a 5 cuadras.

Línea D : estación Catedral, a 6 cuadras.

Línea C: estación Lavalle, a 8 cuadras.

