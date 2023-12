Ángel Cabrera, del infierno de la cárcel a su inesperado regreso al golf profesional

Ángel “Pato” Cabrera regresó al golf competitivo tras haber cumplido 32 meses de prisión, imputado en dos oportunidades por violencia de género. A comienzos de agosto, la Justicia le había concedido al deportista la libertad condicional luego de constatar su evolución favorable a través de las pericias psicológicas realizadas.

Cabrera, de 54 años, reapareció esta semana en el Abierto del Litoral Paladini, en Rosario, tras un paréntesis de 32 meses en su actividad profesional, debido a las condenas que cumplía por violencia de género. El golfista marcó 71 golpes en la primera ronda del torneo que se disputa en el Rosario Golf Club.

“Hacer par de cancha en el inicio, es bueno, pegué buenos golpes. Estuve un poco flojo en el juego corto y arriba del green, pero el resultado es bueno”, opinó Cabrera sobre su rendimiento actual.

"Sólo quiero volver a casa, estar con mi familia y empezar una nueva etapa de mi vida", había afirmado meses atrás el jugador que se convirtió en estrella del golf internacional con 2 victorias históricas: el US Open, en 2007, y el Masters de Augusta, en 2009.

Cabrera fue denunciado por dos ex parejas en 2017 y 2018, y finalmente lo señalaron culpable por los delitos de “coacción, lesiones leves, amenazas y desobediencia a la autoridad”.

El 4 de agosto de este año el golfista recuperó su libertad, luego de cumplir dos tercios de la sentencia por violencia de género. El juez Cristóbal Laje Ross consideró la evolución positiva de Ángel Cabrera para definir su libertad condicional.

“Se han realizado las pericias psicológicas que dan cuenta de una evolución en relación a la percepción de las cuestiones de violencia de género. Las conclusiones periciales han dado positivas en ese sentido”, dijo el juez en declaraciones difundidas por Mitre Córdoba.

El magistrado también remarcó en aquel entonces que las víctimas estaban de acuerdo con la liberación de Cabrera.

“No han reparado y expresado algún tipo de violencia, miedo o temor. Sí, por supuesto, con la prohibición de mantener contacto con ellas de cualquier tipo”, agregó Laje Ross.

Actualmente Ángel "Pato" Cabrera convive en Villa Allende con Yamila Farías, su pareja, y Felipe, su hijo.

Si bien recuperó su libertad el 4 de agosto como resultado de un proceso de rehabilitación, su rutina ya no es la misma: el deportista no puede tener contacto con las dos víctimas que lo denunciaron, y debe continuar bajo tratamiento psicológico. Tampoco tiene permitido consumir alcohol ni estupefacientes, una circunstancia que había opacado tanto su vida personal como deportiva.

El jugador transcurrió los primeros seis meses de este largo proceso en una cárcel de Río de Janeiro, donde -según declaraciones de su entorno íntimo- dormía sobre "el cemento".

En el transcurso del juicio Cabrera confesó su adicción al alcohol, lo que representaba un obstáculo para retomar los carriles de su carrera deportiva.

Los conflictos vinculares, el alcohol, la reclusión en Brasil y Argentina: nadie hacia prever que Cabrera pueda volver al campo de juego su pasión por el golf.

Fuentes cercanas al golfista confirmaron que el jugador se sobrepuso "con tranquilidad" y obediencia al "infierno" presidiario, lo que derivó en su liberación prematura por buen comportamiento.

En este contexto, Cabrera afronta el desafío de una recuperación física y emocional lo suficientemente sólida para responder a las exigencias de la alta competencia.

El deportista sueña con el Masters de Augusta, aquel torneo que marcó un antes y un después en su carrera deportiva.

“Claro que quiero estar en el Masters. Quiero jugar todo lo que pueda en el calendario, estoy con muchas ganas. Eso sí: no voy a recuperar el tiempo que perdí. Estoy trabajando con el físico; viendo lo de mi primera vuelta en este Abierto del Litoral, pensé que iba a ser peor”, consignó Ángel Cabrera en diálogo con La Nación.

“Recibí mensajes de Ernie Els, de Retief Goosen, Rory Sabbatini, de Nick Price, de Gary Player, que me mandó una carta. De mucha gente que me conoce. La verdad es que me pone muy contento y me da mucha fuerza para seguir para lo que viene. Estoy bien de ánimo”, expresó Cabrera tras su regreso al golf competitivo.

Ángel Cabrera, dos veces condenado por violencia de género

En noviembre del año pasado, el golfista recibió su segunda condena por violencia de género en el marco de las denuncias presentadas por ex parejas.

Con anterioridad, el 7 de julio de 2021, había recibido la pena de 2 años de prisión efectiva, quedando detenido desde entonces en la cárcel de Bouwer, en Córdoba, una vez que fue extraditado por Interpol a la Argentina desde Brasil.

En esa ocasión, la sentencia fue dictada por la jueza de la Cámara 2ª del Crimen Mónica Traballini, en una causa por "amenazas y lesiones leves" en perjuicio de Cecilia Torres Mana.

A dicho juicio, Cabrera llegó preso tras ser detenido en Brasil, país desde donde fue extraditado, luego de haberse ausentado sin permiso de la Argentina mientras se desarrollaba la causa en 2020.

Cabrera representa una de las figuras más importantes del golf argentino en las últimas décadas: en 2007 logró imponerse en el Abierto de los Estados Unidos y en 2009 se consagró en el Masters de Augusta.

