César Francis: “Estaremos jugando en Avenida La Plata en 2028”

—¿Por qué la gente de San Lorenzo debería elegirte como presidente del club?

—Porque estoy preparado para gobernar San Lorenzo y no es casual que sea el único candidato que publicó su CV. Poseo experiencia de gestión comprobable y exitosa en otros ámbitos, sumado a 10 años de trayectoria dirigencial en el club. Soy el único candidato a presidente que no va a decir el lunes no sabía con lo que me iba a encontrar. Por ende somos el único espacio que tiene las herramientas para tomar las decisiones necesarias. Por todas estas razones y porque soy el único de los candidatos que jamás aprobó ni una sola de las cosas que nos llevaron a este presente es que los socios nos van a acompañar con su voto.

¿Cuáles serían tus primeras medidas en el club y en el fútbol profesional?

—Presencia inmediata en la AFA para recuperar la centralidad y protagonismo que nunca debimos perder y resguardar los intereses de nuestro club. Vamos a poner en valor la marca SAN Lorenzo. Es imperioso porque generará recursos de magnitud, esto acompañado de una política de cancillería para la apertura de mercados apuntando centralmente a China, países árabes, India, España, Italia y comunidad latina en Estados Unidos. Esperamos contar con la aceptación de Julio Lamas como director deportivo del club. Vamos a lanzar una campaña de socios para alcanzar 50 mil socios más en el primer año de gestión, cifra que nos permitirá gozar de mayor independencia económica y soberanía política. Mejorar la calidad de atención al socio con una fuerte inversión en tecnología para que la respuesta al socio y sus demandas o necesidades se puedan satisfacer en tiempo y forma. Vamos a brindarle personería jurídica a las peñas para que puedan tener gestiones con mayor alcance en cada una de sus ciudades. Haremos una auditoría para luego iniciar todas las acciones civiles, penales y ante el tribunal de disciplina del club. Y también convocaré a todos los espacios a trabajar por otro San Lorenzo a excepción de quienes nos llevaron a este presente.

Daremos un giro de 180º en el manejo del fútbol profesional: lo manejaré directamente con Insúa, sin intermediarios. De haber un manager su rol sería consultivo. Al igual que lo financiero, el fútbol profesional será una función indelegable como presidente. Insúa con nosotros tiene la continuidad garantizada, me reuní con él por primera vez, para darle nuestro apoyo, un año atrás cuando aún no habíamos ganado dos partidos seguidos. Y continuaremos con su método, dejando abiertas las puertas del fútbol profesional a las divisiones inferiores, pues esta matriz, además de aportar identidad y pertenencia, en el mediano plazo generará recursos significativos que van a contribuir al equilibrio económico del club a la vez que será un estímulo para jugadores con proyección que tendrán a nuestro club como una opción prioritaria para su carrera. En cuanto a los refuerzos ya conversé con Insúa, traeremos los refuerzos que necesita. Son 7. Pero la pauta será la calidad antes que la cantidad y privilegiaremos la gestión de club a club en la región y sin intermediarios. Se terminan los intermediarios para incorporar jugadores del país o la región; son una pérdida para el club en comisiones innecesarias. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para retener en el arco a Batalla y a Altamirano. Con los refuerzos tendremos un juego más protagonista, un planteo más ofensivo. Por último, jugador que no renueva su contrato un año antes de su culminación no jugará hasta firmar su continuidad. El cuerpo técnico de la Reserva deberá estar a total disposición del cuerpo técnico de la Primera. Se requiere una relación muy aceitada y articulada. La Reserva debe ser el sostén, el pilar y apuntalar las necesidades y exigencias del plantel profesional y su cuerpo técnico. Invertiremos en scouting a nivel nacional y tendremos una red en la región para la detección de talentos. Y no cederemos jugadores a nuestros competidores. Desde el lunes cuidaremos a San Lorenzo en la AFA ocupando el lugar que nos merecemos como uno de los tres grandes del fútbol argentino.

Los planes del fútbol juvenil comienzan con la decisión de mantener a Fernando Berón como coordinador general. Quiero que se jubile en San Lorenzo, pero deberemos darle todas las herramientas y apoyos que a la fecha no le han dado. Han desperdiciado su capacidad. La inversión más fuerte además del fútbol profesional será en el fútbol juvenil, trayendo los mejores profesionales de la medicina, nutrición, preparación física y directores técnicos. Eso marcará a futuro la diferencia de proyección de los jugadores. La coordinación técnica, la fortaleza muscular que no se incorpora entre los 13 y 17 años difícilmente se logre. No debemos escatimar recursos en la etapa formativa. Asimismo, los 20 miembros de Comisión Directiva estaremos siguiendo todos los partidos de las distintas divisiones a lo largo de todo el año, en resguardo del principal patrimonio del club. Iremos por el predio en Ezeiza y también por la obtención de predios cercanos a la ciudad deportiva. Tenemos una limitación de infraestructura que debemos destrabar y resolver prontamente para no frenar el desarrollo y la mejor preparación y entrenamiento de nuestros juveniles. Las divisiones juveniles son uno de los principales activos del club y serán un aliado vital en el saneamiento de la economía del club.

—Hay un consenso entre los cuatro candidatos y es que se necesitaría, para los primeros meses de gestión, una inyección económica para atravesar la crisis particular y general. ¿Cómo lo lograrías?

—Tenemos en claro cuál es la real situación que hallaremos. Tenemos la espalda económica y financiera necesaria para aportar lo que se requiera ante las obligaciones ineludibles y exigibles que deberemos afrontar en los primeros seis meses de gestión. En paralelo con nuestra llegada al gobierno del club nos acompañarán un número importante de empresas que quieren vincular sus marcas con CASLA como sponsors. Pero no lo hacen porque pretenden tener una dirigencia seria. Nos conocen y saben de nuestra seriedad por eso nos acompañarán generándonos un ingreso de recursos de vital significación a lo largo del primer año de gestión mientras al mismo tiempo se potencian los ingresos gracias al incremento de la masa societaria y abonos, entre otras razones, por jugar en días y horarios acordes a nuestra grandeza y por la puesta en valor de la marca SAN Lorenzo además de los ingresos por indument aria deportiva con la nueva empresa que vestirá a San Lorenzo al rescindir con Nike ante lo insatisfactorio y el incumpliento de la prestación a su cargo. Vamos a desconocer aquellas deudas que no se encuentran documentadas. Eso reducirá el pasivo del club en un 25 por ciento aproximadamente.

—¿Qué plan tenés para Avenida La Plata?

—El estadio en Avenida La Plata es un compromiso que asumimos con total convicción, en el que vamos a trabajar desde el lunes, comenzando ya por la convocatoria a un concurso público abierto internacional de ofertas para la construcción del estadio junto a la Sociedad Central de Arquitectos, a desarrollarse en febrero, con un jurado de prestigio que asegurará la transparencia de su resultado y garantizará a los socios y socias que la propuesta que resulte elegida será la mejor para el club y no producto de un negociado a costa del club. El concurso llevará un año, luego tendremos otro año de burocracia con los permisos de obra y en 2026 comenzará la construcción del estadio que demandará dos años. Contar como vicepresidente con Christian "Turco" Mera es también un mensaje significativo de nuestro compromiso ya que fue uno de los cinco principales impulsores de la Vuelta a Boedo y la recuperación del predio. No tengo dudas de que estaremos jugando en Avenida La Plata en 2028.