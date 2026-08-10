Infantino en el banquillo: una carta de la UEFA, la AFC y la CONCACAF acusa a la FIFA de "engaño"

Son tiempos difíciles para Gianni Infantino, el otrora todopoderoso presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Este lunes, la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) criticaron duramente su explicación sobre el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), que buscaba abrir el negocio de la Copa del Mundo a inversores privados, a través de una carta conjunta que fue difundida a la prensa global.

Tal como estaba planteado, el proyecto otorgaba una valuación de 20.000 millones de dólares a esa supuesta empresa, que buscaría una financiación de hasta 4.200 millones entre inversores privados. Ante el rechazo de las confederaciones de fútbol, la FIFA retiró el proyecto.

En la carta se acusa a Infantino de "engaño" y "falla de criterio", y de provocar una "pérdida de confianza fundamental" en la FIFA. Además, se asegura que el conflicto no tiene que ver con el dinero ni con las decisiones ya tomadas sobre los Mundiales o la distribución de recursos, sino con "algo más fundamental: la integridad del juego y la integridad de quienes son elegidos para liderarlo", Firman el documento los presidentes de las tres confederaciones, Aleksander Čeferin (UEFA), Salman bin Ibrahim Al Khalifa (AFC) y Víctor Montagliani (CONCACAF).

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Un duro revés político para Gianni Infantino

El envío conjunto de esta carta representa una nueva alianza entre las autoridades de la UEFA, la AFC y CONCACAF, inédita hasta el momento. Hasta ahora solo la UEFA criticaba abiertamente los manejos de la FIFA de Infantino, mientras que AFC y CONCACAF guardaban posiciones más prudentes.

En particular, la carta expone el enojo de los dirigentes frente a las insuficientes explicaciones dadas por Infantino y el secretario general Mattias Grafström después de la reunión de crisis celebrada en Marruecos el 4 de agosto. La FIFA dijo que había habido "errores" en la creación de la FIFA Forward Enterprise y pidió disculpas. Sin embargo, esa expresión no fue suficiente para las confederaciones, que consideraron que se habían enfrentado a "una falla de criterio" que provocó una "ruptura de confianza" con las instituciones del fútbol.

En términos de medidas concretas, en la carta se reclama que la revisión del procedimiento de creación de la compañía sea externa a la FIFA, para lograr la independencia necesaria. "La administración de FIFA no debería desempeñar ningún papel", se dice.

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También denunciaron que la reciente reunión en Rabat, Marruecos, no fue representativa, ya que no participaron miembros del Consejo ni representantes de las asociaciones nacionales. "Esto no hace más que reforzar estas preocupaciones y representa una continuación del mismo patrón de conducta que nos trajo hasta este momento", advierten. Y arremeten: "No es la conducta de un custodio del juego, sino de alguien que cree que el juego le debe responder a él".

Si bien Infantino retiró el proyecto de la FIFA Forward Enterprise, eso no fue suficiente para abortar la crisis institucional que se desató sobre la FIFA. UEFA ya había declarado que las disculpas "no eran suficientes"; ahora AFC y Concacaf acompañan esa postura. "El liderazgo en el fútbol no es una posesión", advierten las tres confederaciones. "Es un deber de servicio a la familia del fútbol que le confió esa responsabilidad".

La FIFA va a elecciones en marzo de 2027

Este panorama se cierne sobre un horizonte electoral. Infantino, al mando de la FIFA desde 2016, buscará su cuarto mandato en marzo próximo. El 18 de noviembre vence el plazo para presentar candidaturas, y esta carta modifica el escenario actual de fuerzas.

Sin embargo, Infantino también cosecha respaldos: África lo apoya, así como la Conmebol, y los dirigentes de fútbol de Argentina y México. Así, la sucesión en la organización de fútbol más importante del mundo tiene final abierto.

MB/fl