Sergio Costantino: “Vamos a lograr un club sano financieramente”

—¿Por qué la gente de San Lorenzo debería elegirte como presidente del club?

—Porque tengo vocación por trabajar para San Lorenzo. La vocación hace que trabaje incansablemente por el bien del club. Amamos a San Lorenzo. El nombre de nuestra agrupación lo dice: Por Amor a San Lorenzo. Recorro el club todos los días, amo a mi club, me conocen todos los referentes de cada disciplina, me ven siempre resolviendo problemas y poniendo la cara frente a cada situación. Porque somos la lista más representativa de todas las agrupaciones de San Lorenzo, fuimos los que más avales presentamos. Tenemos en nuestro equipo a dos campeones de América como Sebastián Torrico y Pichi Mercier que se van a hacer cargo del fútbol. Nuestro candidato a vicepresidente, Federico Tirelli, es el director del Colegio San Antonio donde está el Oratorio en el que el Padre Lorenzo Massa fundó los cimientos de nuestro club. Desde allí salió a la calle, puso los pies en el barro y sacó a los pibes de la calle para que empezaran a jugar al fútbol. Nosotros creemos en eso: en un club social, que dé contención a niños, jóvenes y familias. En un club con deportes federados y deportistas competitivos en muchísimas disciplinas. En un club con divisiones juveniles formativas que sean un ejemplo para todo el fútbol. Y en un primer equipo que esté al nivel que San Lorenzo merece, ganando grandes competencias nacionales e internacionales.



—¿Cuáles serían tus primeras medidas en el club y en el fútbol profesional?

—El primer día voy a convocar a la oposición para que tenga un rol activo en nuestro gobierno. Tenemos que trabajar todos juntos para volver a llevar a San Lorenzo a lo más alto.

La otra prioridad es la renovación del contrato del Gallego Insúa y la conformación del plantel profesional competitivo de cara a la pretemporada. Voy a conformar un Consejo de Fútbol liderado por Seba Torrico junto a Pichi Mercier, Pipi Romagnoli y Fernando Berón potenciando el trabajo actual, dándole jerarquía y nivel internacional. Todo va a pasar por el Consejo de Fútbol. También me encantaría sumar a este equipo a Maxi Bauza, para que aporte toda la experiencia que acumuló trabajando todos estos años junto al Patón. Vamos a reforzar el primer equipo para las competencias nacionales e internacionales del 2024 con jugadores de jerarquía para seguir llevando a San Lorenzo siempre a lo más alto. Ya tuve conversaciones personales con Rubén estas semanas y tenemos un plan de acción trazado. Le voy a renovar el contrato al Gallego con un proyecto a largo plazo reforzando la identidad de juego sanlorencista. Mi idea, lo dije varias veces, es que Insúa sea quien conduzca el fútbol de San Lorenzo de manera integral junto al Consejo de Fútbol a su lado, los cuatro años de mi gestión. Y tercero, presentar a la comisión de profesionales y socios notables que liderarán la obra para que volvamos a tener el estadio en Boedo dentro de mi mandato. Ya logramos lo último que nos faltaba que era conseguir los 8.000 metros cuadrados en Avenida La Plata.

—Hay un consenso entre los cuatro candidatos y es que se necesitaría, para los primeros meses de gestión, una inyección económica para atravesar la crisis particular y general. ¿Cómo lo lograrías?

—La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA hará una auditoría integral el primer día que lleguemos al club para conocer nuestro punto de inicio. Vamos a lograr un club sano financieramente. No gastar más de lo que entra y ser innovadores tomando decisiones inteligentes. Conformando un equipo profesional que tenga un proyecto no solamente del día a día sino a corto, mediano y largo plazo. Tenemos un grupo de socios y personas que quieren a San Lorenzo que van a hacer un primer aporte de capital para poder lograr las primeras metas. La devolución va a ser sin ningún tipo de intereses. Pondré a la innovación como principal valor. Los clubes que a nivel local e internacional se destacan en términos de gestión lo hacen por apostar a la innovación. Innovar es el valor que nos permitirá reposicionarnos y asignar recursos a cuestiones que modernicen y dinamicen nuestra institución. Volver a Boedo será un expansor de la masa societaria. Tenemos cálculos medidos que nos garantizan un aumento de socios de más de un 60% con solamente volver a darle vida al proyecto de Avenida La Plata. Eso nos potenciará muy fuerte económicamente. Y haciendo una reestructuración seria de las inferiores para que salgan verdaderos cracks que el día de mañana sean un patrimonio muy importante para el club. Sacando del medio a los representantes que lucran con las necesidades de los juveniles y sus familias.

—¿Qué plan tenés para Avenida La Plata?

—Es nuestra máxima prioridad. Somos la única lista que tiene un proyecto serio, desarrollado y realizable. Tenemos los planos, el modelo de estadio e hicimos una estudio de factibilidad que permite la construcción del estadio en Avenida La Plata con capacidad para 55.000 espectadores. Volver a Boedo no es solamente una gesta sentimental sino que va a potenciar a San Lorenzo económicamente. Tendrá área comercial, gastronómica, deportiva y realización de shows. Será el estadio más moderno e innovador de todo el país y nos posicionará como el tercer grande. El financiamiento viene de la mano del desarrollo comercial y será totalmente independiente sin comprometer las finanzas ordinarias del club. La construcción lleva cuatro años y medio y costará 80 millones de dólares. La primera etapa es la concesión del área comercial. Tenemos la mitad de las empresas que realizarán la inversión inicial que necesitamos para arrancar. Será un proceso de 20 meses. Esto le va a dar confianza al socio para que ingrese en la segunda etapa con la compra de los abonos de platea y los palcos. Además, logramos lo que muchos prometían pero ninguno cumplía ni explicaba cómo lo iba a hacer. Mediante una permuta, el Gobierno de la Ciudad le va a ceder unas tierras a la multinacional en Soldati. De esta manera, cederán los 8.130 metros en Boedo a San Lorenzo sin poner un peso. Es el fruto de un trabajo largo y comprometido que vengo liderando desde hace más de un año y medio.