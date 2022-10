Inflación en CABA: en la primer quincena de octubre aumentó 3,09%

La inflación sigue erosionando los ingresos de los argentinos. Y los alimentos son unos de los principales protagonistas en esta foto compleja, porque muestran un alza preocupante. Y en este plano el Gobierno cerró una serie de reuniones con las empresas alimenticias para frenar la suba precios.

Porque la inflación está lejos de ceder. Este lunes, Consumidores Libres informó sobre el relevamiento de precios que realiza en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, sobre los que detectó un aumento superior al 3%.

"El precio de los 21 productos de la llamada canasta básica de alimentos tuvo un aumento del 3,09 por ciento durante la 1° quincena del mes de octubre del año 2022", explicaron

Además, la entidad agregó que desde el 1° de enero la suma acumulada del costo de vida llega al 66,38%.

En relación a los alimentos que más aumentaron, Consumidores Libres destacó un 6,67% de suba para el azúcar; un porcentaje igual para el kilo de harina de trigo y un 4% para el medio kilo de fideos.

Por su parte, para las verduras, las mayores subas estuvieron en la papa negra con más del 24%; el tomate perita en el rango del 13% de aumento y la berenjena con más del 12%.

Con estos precios, las frutas y verduras marcaron más de 8% de aumento.

Por su parte las carnes registraron las menores subas, con un promedio de 1,7%, siendo el kilo de paleta el que mayor aumento registró con 2,33%,

Uno a uno, la suba de alimentos, frutas y carnes en CABA

A continuación va el listado con los 21 alimentos y las subas registradas en la primer quincena de octubre de 2022.

A Massa "no le conforma ni le gusta" el número que da la inflación

"Asumimos en el Ministerio de Economía con casi 7,5 por ciento de inflación y los resultados se van viendo despacito", evaluó Massa en declaraciones al programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

El titular del Palacio de Hacienda asumió cuando el IPC venía de dar 7,4 por ciento en julio y ya en septiembre reflejó un 6,2 por ciento.

Guillermo Moreno: "Un gobierno como este, que hambrea al pueblo, no puede ser peronista"

"Si me preguntas a mí, el número no me conforma ni me gusta", reveló Massa.

El funcionario nacional afirmó que el Gobierno "consolide ese camino descendiente" en cuanto a esta estadística.

"Entiendo que lo que tenemos que hacer es garantizar que ese camino descendente que empezamos a recorrer, de alguna manera, se consolide. Ese es el desafío", señaló el ministro.

