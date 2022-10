El Gobierno busca consenso con las alimenticias para frenar la suba precios

Con el nombre de “Precios Justos”, un programa que en principio conviviría con “Precios Cuidados”, el Gobierno busca un consenso con las principales compañías alimenticias para mantener por varios meses los valores de los alimentos y que además, como principal diferencia entre los dos sistemas, el precio estaría reflejado en las etiquetas del packaging del producto.

Este domingo 16 de octubre, el ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que el Gobierno estudia este nuevo programa para combatir la inflación que, según el relevamiento semanal de la consultora LGC, la suba de los alimentos promedió 1,63% en la segunda semana de octubre, desacelerando 1,2% puntos porcentuales respecto a la anterior.

El índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual de 8,3% promedio en las últimas 4 semanas y 8,6% punta a punta en el mismo período. En las primeras dos semanas de octubre el Relevamiento de Precios de Alimentos registró un incremento promedio del 2,2% semanal. De convalidarse esta cifra, supone un aporte de 2,6 puntos porcentuales a la inflación general.

“Se trata de un programa de largo plazo para que se sostenga en la góndola. Si no, lo que acordamos en una oficina con las empresas, después no se cumple en la góndola y aparecen las frustraciones”, dijo Massa en declaraciones al programa “Si pasa, pasa” que conduce Ignacio Ortelli por Rivadavia AM 630.

Sobre la convocatoria a las alimenticias

La idea, expresó Massa, es darle certidumbre al consumidor sobre los precios de la mercadería frente a una inflación que podría trepar a los tres dígitos. También sostuvo que pretenderá brindar mayor certeza a los empresarios sobre los programas de importación, la ampliación de la producción y créditos con mejores tasas.

No obstante y si bien algunos medios hablan de que ya se convocó a los principales CEOs de la industria alimenticia para monitorear los excesivos aumentos de precios que habrían ocurrido en las últimas semanas, fuentes cercanas a la Secretaría de Comercio Interior consultadas por PERFIL señalaron que “no es así”.

“El pasado 7 de octubre se lanzó la renovación del último trimestre de Precios Cuidados y estamos teniendo reuniones con diferentes empresas para hacer un poco el seguimiento de eso, ya que, dado el feriado largo todavía se están acomodando las canastas en los súper y estamos evaluando ese tipo de cosas”, señaló la persona consultada que prefirió guardar su identidad.

“En el marco de esas reuniones con las empresas, obviamente que se hablan de precios, de la situación en general, de sus dificultades y se están evaluando distintos instrumentos. Pero no hay una convocatoria formal más allá de esto. Sí hay propuestas y también ideas dando vueltas, pero esta es la información oficial”, agregó.

¿Qué dijo Massa sobre el congelamiento de precios?

Son varios los sectores del oficialismo que pujan por un congelamiento de precios. Sin embargo, varios referentes de la coalición gobernante han rechazado este mecanismo al considerar que no soluciona el problema inflacionario.

En ese sentido, el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren descartó poner en funcionamiento un congelamiento de precios en el marco del plan de estabilización y señaló que "congelamiento, control de precios, todos sabemos que no es la solución del problema de la inflación".

Por su parte, en declaraciones a Radio Rivadavia, Sergio Massa señaló: “Como método entiendo que no funcionan y en ese sentido me parece clave sentarnos en la mesa con las empresas para trabajar en acuerdos, no solo de mes a mes como con Precios Cuidados, sino más de largo plazo”.

