A cuánto abrió el dólar blue hoy, jueves 23 de julio

A cuánto abrió el dólar blue hoy, 23 de julio

El dólar blue hoy abrió este 23 de julio a un valor en el mercado de $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.

A cuánto abrió el dólar oficial, hoy 23 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 23 de julio el dólar oficial hoy abrió a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta.

Ley de Desregulación: los principales cambios que impulsa el proyecto de Federico Sturzenegger

A cuánto abrió el dólar MEP, hoy jueves 23 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.510,70 para la compra y $1.512,70 para la venta.

A cuánto abrió​ el dólar hoy, jueves 23 de julio

A cuánto abrió el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 23 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) abrió hoyj ueves 23 de julio a $1.571,70 para la compra y $1.572,40 para la venta.

Indonesia ya es destino de exportación para la carne argentina

A cuánto abrió el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, abrió hoy, jueves 23 de julio a $1.956,50 como referencia de dólar.

A cuánto abrió el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 23 de julio en $1.569,78 para la compra y $1.572,04 para la venta.

El Riesgo País cayó a 410 puntos tras una mejora crediticia y el repunte de los bonos soberanos

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 410 puntos básicos este jueves 23 de julio.