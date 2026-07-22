A cuánto abrió el euro blue hoy, 22 de julio

El miércoles 22 de julio de 2026, el euro blue hoy abrió a $1.859,75 para la venta y $1.820,75 para la compra. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, miércoles 22 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este miércoles 22 de julio abrió a $1.635 para la compra y $1.735 para la venta.

El Gobierno adjudicó US$ 1.895 millones en una licitación de bonos dólar linked

A cuánto abrió el euro blue hoy, miércoles 22 de julio

A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, miércoles 22 de julio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.268,15 para la compra este miércoles 22 de julio como referencia de gastos con tarjeta.

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Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este miércoles 22 de julio

Este miércoles 22 de julio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.660 comprador y $1.760 vendedor.

Banco Nación: $1.635 comprador y $1.735 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco BBVA: $1.680 comprador y $1.740 vendedor

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 22 de julio

Por su parte, el dólar blue hoy cotizó el miércoles 22 de julio en el mercado paralelo a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.