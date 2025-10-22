A cuánto cerró el dólar blue hoy, 22 de octubre de 2025

El mercado cambiario argentino en su segmento informal continúa en alza en la jornada de hoy. El dólar blue hoy, cerró en $1.530 para la venta, incrementando su valor respecto al cierre anterior. Esta suba refleja la persistente búsqueda de activos de refugio por parte de los ahorristas en un contexto de incertidumbre económica.

A cuánto cotiza el dólar Blue este miércoles 22 de octubre de 2025

Cerró a $1530 para la compra y $1550 para la venta. El dólar "blue" es el tipo de cambio paralelo, ilegal y sin regulación.

A cuánto cotiza el dólar Oficial este miércoles 22 de octubre del 2025

Cerró a $1465,00 para la compra y $1515,00 para la venta (BNA). Es el tipo de cambio con control estatal, solo para operaciones específicas.

A cuánto cotiza el dólar MEP

Cerró en torno a $1597,10 para la compra y $1601,00 para la venta. El Dólar MEP surge de la compra-venta de bonos en el mercado local.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación

Cerró en torno a $1616,60 para la compra y $1617,50 para la venta. Se utiliza para sacar divisas del país mediante la compra-venta de bonos.

A cuánto cotiza el dólar cripto

El USDT, una stablecoin, cotiza cerca de $1583,21 para la venta. Dólar Cripto es el valor de las stablecoins atadas al dólar.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

Cerró a $1969,50 para la compra y $1969,50 para la venta (BNA). Es el dólar oficial con Impuesto PAIS y percepción de Ganancias/BBPP.

