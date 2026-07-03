A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 3 de julio

El dólar blue hoy cerró este 3 de julio a un valor en el mercado de $1.495 para la compra y $1.515 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 3 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 3 de julio el dólar oficial hoy cerró a $1.460 para la compra y $.510 para la venta.

Citigroup prevé que el Brent caiga a US$60 por normalización del tránsito en Ormuz

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 3 de julio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 3 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.525 para la compra y $1.526,60 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 3 de julio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 3 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 3 de julio a $1.568,50 para la compra y $1.569 para la venta.

Aumenta el rechazo a Delcy Rodríguez por la respuesta a los terremotos en Venezuela

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 3 de julio a $1.963 como referencia de dólar.

Expectativas ante una semana clave: el Gobierno revelará su plan para pagar la deuda en dólares

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 3 de julio en $1.553,14 para la compra y $1.557,05 para la venta.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 415 puntos básicos este viernes 3 de julio.