A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 7 de julio

El dólar blue hoy cerró este 7 de julio a un valor en el mercado de $1.495 para la compra y $1.515 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 7 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 7 de julio el dólar oficial hoy cerró a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.

Ataque a buque de GNL catarí en Ormuz pone a prueba acuerdo entre EE.UU. e Irán

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 7 de julio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 7 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.527 para la compra y $1.528,40 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 7 de julio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 7 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 7 de julio a $1.570,90 para la compra y $1.571,50 para la venta.

Chile revisa el futuro de Codelco en medio del boom mundial de la demanda de cobre

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 7 de julio a $1.969,50 como referencia de dólar.

SpaceX se incorpora al Nasdaq 100 con un amplio respaldo de los analistas de Wall Street

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 7 de julio en $1.563,74 para la compra y $1.566,44 para la venta.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 4.9 puntos básicos este martes 7 de julio.