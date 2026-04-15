A cuánto cerró el dólar hoy, miércoles 15 de abril

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 15 de abril

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy miércoles 15 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 15 de abril el dólar blue cerró a $1. 335 para la compra y $1.385 para la venta.

El dólar sigue bajando: hasta dónde puede llegar y qué riesgos empiezan a mirar los analistas

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, miércoles 15 de abril

A cuánto cotizaz el dólar MEP, hoy miércoles 15 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.404,50 para la compra y $1.406,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 15 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 15 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy miércoles 15 de abril a $1.459, 80 para la compra y $1.460,40 para la venta.

El pronóstico de la inflación para el 2026 quedó sin efecto: “En lo que va del año se acumuló 10 puntos porcentuales de inflación”

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 15 de abril en $1.462,40 para la compra y $1.462,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 15 de abril a $1.794 como referencia de dólar tarjeta.

Para una economista, “esta desinflación durante la primera etapa del gobierno de Milei se sustentó en un atraso del tipo de cambio”

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 529 puntos básicos este miércoles 15 de abril.