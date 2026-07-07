El martes 7 de julio de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.823,75 para la compra y $1.784,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

El dólar alcanza su mayor nivel del año mientras los activos argentinos siguen al alza en Wall Street

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, martes 7 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este martes 7 de julio cotiza a $1.650 para la compra y $1.750 para la venta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 7 de julio

A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, martes 7 de julio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.274,06 para la compra este martes 7 de julio como referencia de gastos con tarjeta.

Ramiro Tosi sobre el anuncio de Luis Caputo: "Entiende que tiene balanceadas las fuentes con las necesidades en 2027"

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este martes 7 de julio

Este martes 7 de julio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.660 comprador y $1.760 vendedor.

Banco Nación: $1.650 comprador y $1.750 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco BBVA: $1680 comprador y $1740 vendedor.

Fernando Camusso sobre el programa financiero: “El Gobierno está intentando anticiparse a que el año electoral tenga algunos bemoles”