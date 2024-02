El mundo de las criptomonedas se encuentra en auge en el contexto de una creciente presión inflacionaria que ha impactado en gran parte de los países del mundo.

Esta situación es uno de los factores por el cual cada vez son más los inversores que ven como una oportunidad redituable a activos financieros como Bitcoin y Ethereum.

Qué son los ETF's de Bitcoin, cómo funcionan y dónde comprarlos

El crecimiento de este sistema económico descentralizado es tan prometedor que existen especialista que consideran la posibilidad de que sea la moneda de uso mundial, superando al mismo dólar.

De hecho, existen muchos bitcoiners que pregonan que este instrumento es el único capaz de romper con la hegemonía del dólar. Pero, también en el mundo de Wall Street existen analistas financieros que advierten sobre el ocaso de los días dorados del dólar.

Bitcoin City: cómo es el proyecto de la ciudad libre de impuestos que prometió Bukele y todavía no construyó

Uno de ellos es Richard X Bove, quien considera que se están presentando los indicios que pronostican el posicionamiento del Bitcoin como moneda global. Desde esta óptica, el dólar pronto dejará de ser la moneda con la cual los países contabilicen sus reservas.

Antes de retirarse, este corredor trabajó en más de 17 firmas de corretaje y en el banco de inversión neoyorquino Odeon Capital. Es considerado como una fuente relevante para especular escenarios financieros posibles porque fue quien predijo la crisis inmobiliaria de 2008, tres años antes de que ocurriera.

Los expertos de Morgan Stanley comparten la predicción de Bove sobre un próximo "cambio de paradigma" que afectará al dominio mundial del dólar estadounidense. La razón es la creciente adopción del Bitcoin para intercambios, ahorros y no únicamente con fines especulativos.

AQUA: Cómo funciona la app del asesor cripto de Bukele que se lanzará en la Argentina



Entonces, ¿estamos presenciando la muerte del dólar como referencia de uso para transacciones internacionales? Según Bove, existen señales contundentes que demuestran que esto está sucediendo.

La principal se asocia a que la apuesta al dólar podría disminuir ante las criptomonedas porque los actuales dueños de los medios de producción ya no son mayoritariamente estadounidenses. "La gente que fabrica los bienes en otros lugares está consiguiendo un control cada vez mayor de los medios de producción y, por tanto, un control cada vez mayor de la economía mundial y, por tanto, un control cada vez mayor del dinero", explicó el especialista a The New York Times.

En este nuevo orden mundial post- dólar, los instrumentos que sustituirán la moneda estadounidense pueden ser el papel en bolsa y el metal. Pero a su vez se destaca que tanto el Bitcoin (BTC) como el resto de las criptomonedas se transformarán en los activos predilectos si mantienen su alza como en los últimos años.

Recientemente, las ETF de Bitcoin al contado fueron aprobadas por la Comisión del Mercado de Valores para operar en Estados Unidos, esta noticia puede ser trascendente al momento incentivar la confianza en la criptodivisa.