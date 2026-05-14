Las acciones y bonos argentinos cotizan al alza este jueves ante un mejor contexto internacional en el marco de la estabilidad del precio del petróleo y con el foco puesto en la reunión Trump-Xi en China. Así, Wall Street tiene una jornada alcista mientras que los bonos de Estados Unidos avanzan ante la designación de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal.

El Banco Central compró US$ 185 millones y las reservas llegaron a su nivel más alto en dos meses

Así, los ADR argentinos anotan mayoría de subas lideradas por: Telecom (3,3%), Globant (2,6%) y Corporación América (2,3%).

En Wall Street, los títulos de deuda soberana registran mayoría de subas, las centrales: Bonar 2029N (+0,5%) y el Global 2029 (+0,4%). El riesgo país, en tanto, se ubica en los 520 puntos básicos.

El S&P Merval avanza 0,7% a 2.757.724,980 puntos y así las acciones líderes que más avanzan son: BBBA (+2,4%), Banco Macro (+1,6%), y Ternium (+1,4%). Entre los ADRs que más avanzan están Telecom (+3,5%), Grupo Financiero Galicia (+1,8%), e YPF (+1,7%).

La evolución del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 14 de mayo, el dólar oficial cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA), con una suba de $5 respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.396, con una suba de $4 respecto al cierre del miércoles.

A cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 14 de mayo de 2026

El dólar blue cotiza en la jornada de este jueves a $1.400 para la compra y a $1.420, sin cambios respecto al martes. Por el lado del MEP, opera a $1.427, con una suba de $3 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.485 subiendo $5 respecto al miércoles.

Las bolsas del mundo

Los precios del crudo Brent retroceden 0,14% hasta los US$ 105,5, mientras que el valor del barril WTI de EEUU sube 0,06% hasta US$ 101,12. En ese contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,42%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,54% al alza.

En Europa, el Euro Stoxx sube 1,11%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 1,36% y el CAC francés acompaña con 0,82%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,16%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cerró neutro, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 1,52%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,75% y el Nikkei 225 japonés bajó 0,95%.

Licitación: Economía logró un rollover del 110% y consiguió otros US$ 300 millones con los Bonares

La Secretaría de Finanzas consiguió renovar la totalidad de los vencimientos y tomar mayor financiamiento en la licitación de este miércoles 13 de mayo al adjudicar $10,71 billones sobre ofertas por $14,40 billones, lo que implicó un rollover del 110% sobre los vencimientos.

La mayor demanda se concentró en la Lecap al 30 de septiembre de 2026 (S30S6), que captó $4,48 billones a una TEM de 2,09% y una TIREA de 28,14%, consolidándose como el principal instrumento de la colocación. A su vez, el Tesoro logró extender plazos de vencimiento, que se consiguieron principalmente por el lado de los bonos duales CER/TAMAR +3%, donde Finanzas colocó $2,24 billones en el título al 30 de junio de 2028 (TXMJ8), a una TIREA CER de 4%, y $2,45 billones en el bono al 29 de junio de 2029 (TXMJ9), a una TIREA CER de 6,19%.

Crece la morosidad de las familias y preocupa el endeudamiento

También hubo interés moderado por alternativas CER, donde el Tesoro logró adjudicar $0,24 billones en el BONCER al 31 de mayo de 2027 (TZXY7), a una TIREA de 1,54%, y $0,72 billones en el BONCER al 30 de septiembre de 2027 (TZXS7), a una TIREA de 5,04%. En cuanto la demanda por cobertura cambiaria, se canalizó a través de la Lelink al 30 de septiembre de 2026 (D30S6), con una adjudicación de $0,58 billones a una TIREA de 5,11%.

Además, se colocaron instrumentos hard dólar con vencimientos cercanos y posteriores al fin del actual gobierno, por US$ 150 millones en el AO27, a una TIREA de 5,12% y TNA de 5%, y otros US$ 150 millones en el AO28, a una TIREA de 8,55% y TNA de 8,24%.

El resultado dejó financiamiento neto positivo para el Tesoro, aunque mostró una demanda selectiva, donde los inversores privilegiaron la tasa fija de corto plazo y aceptaron extender duración a través de la cobertura dual CER/TAMAR, ante la incertidumbre sobre el sendero de la inflación en los próximos meses.

FN/fl