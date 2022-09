AFIP quiere implementar un sistema satelital para detectar acciones de evasión. "El objetivo será el de pescar afuera de la pecera", dijo Carlos Castagneto, titular del organismo, y aseguró que para ello se están cerrando convenios con otros organismos del Estado (Arsat, Conae y el Ministerio de Ciencia y Tecnología) para avanzar en el cruzamiento de información.

"Si una persona paga Bienes Personales y tiene una casa y un auto y paga y un vecino tiene una casa más amplia y un auto importado y no paga Bienes Personales, la idea es captar al que no paga", explicó el titular del organismo a Noticias Argentina. Asimismo, detalló que " este sistema satelital nos va a dar un panorama de ciertos sectores, de distintas actividades económicas por ejemplo encontrar una fábrica no declarada, galpones no declarados o espacios que están sembrados y se declaran como campos sin actividad. Con este sistema tenemos que ampliar la base de los contribuyentes".

AFIP detectó irregularidades en empresas de criptomonedas y de granos

Nuevos casos de evasión

Por otro lado, Castagneto destacó el trabajo realizado sobre nuevos sectores como el de los mineros de criptomonedas: "Son nuevas modalidades de evasión que estamos detectando con adecuación de distintos sistemas. Hay que ponerle cabeza a la información para cruzar los datos", aseveró.

Además comunicó que, en lo que lleva de gestión desde el recambio de Gabinete a fin de julio, el organismo detectó "más de 35.000 toneladas no declaradas de granos, muchos yendo a engorde de ganado". "El jueves encontramos 1.500 toneladas más en Azul", agregó.

Igualmente, aclaró que no se busca evasión particularmente en el campo: "Quizás, en algún momento, en este organismo se buscó, ahora no. Tenemos la matriz de riesgo y estamos fiscalizando sobre todas las actividades. En todos los sectores hay evasión", recalcó.

Dólar Qatar: qué planea el Gobierno

Controles en el exterior

Castagneto confirmó que el acuerdo entre la AFIP y la IRS de los Estados Unidos avanza a paso firme. "Ya se envió el convenio y coordinamos reuniones. Nos van a dar la devolución y tenemos la expectativa que en un muy corto plazo esto se pueda llevar a cabo", enfatizó. "Estamos proyectando que como mínimo puede haber 100.000 millones de dólares no declarados", destacó.

Cabe señalar que la propuesta fue presentada de forma personal por el ministro de Economía, Sergio Massa, en su viaje a los Estados Unidos específicamente en la reunión con David Lipton y Janet Yellen, secretaria del Tesoro de ese país. "Estamos trabajando muy mancomunadamente con Massa y su equipo", subrayó Castagneto.

Actualmente, ya se encontraron 2.500 personas con cuentas en el exterior sin declarar en la Argentina por distintos convenios internacionales. "Cuentas a nombre propio que no están declaradas en la Argentina ni en otro país. Ese intercambio sirve para actuar sobre la persona humana, Suiza o Luxemburgo pregunta el origen del dinero y se empieza a trabajar para combatir el lavado de activos", comentó.

Advierten dificultades para implementar el cruce de información tributaria con Estados Unidos

La inflación

En cuanto a la inflación, Castagneto declaró que "no beneficia a nadie y daña la previsibilidad a futuro" y bregó por que el Congreso apruebe el Presupuesto 2023 con las propuestas de blanqueo que se suman a la ya lanzada y prorrogada para la construcción.

"En los pocos días de aplicación hubo un resultado fue muy interesante y hay muchas preguntas en servicio al contribuyente. La expectativa es alta y el tema vivienda es fundamental, es una política de Estado para este Gobierno. Deseamos que se apruebe el Presupuesto", concluyó.

RM / LR