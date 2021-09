Analistas del mercado de trabajo no ven tan clara la recuperación del empleo formal

El índice de desocupación bajó al 9,6% en el segundo trimestre del año frente al 13,1% de igual período del 2020, y del 10,2% del primer trimestre del corriente año, tal como informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En cuanto a la población ocupada por rama de actividad, en la comparación interanual, hubo rubros que evolucionaron mucho mejor que otros, entre ellos:

Construcción aumentó su participación en 1,6 puntos porcentuales (de 6,9% a 8,5%);

aumentó su participación en 1,6 puntos porcentuales (de 6,9% a 8,5%); Transporte, almacenamiento y comunicaciones , en 0,7 puntos (de 7,3% a 8,0%),

, en 0,7 puntos (de 7,3% a 8,0%), Otros servicios comunitarios, sociales y personales en 0,7 puntos (de 4,8% a 5,5%) y

Hoteles y restaurantes, en 0,6 puntos (de 2,8% a 3,4%).



En base a esos números, el Indec calculó que la cantidad de desocupados fue de alrededor de 1.273.000 personas en el segundo trimestre, frente a una población económicamente activa de 13.254.000 en condiciones de trabajar en los principales centros urbanos.

Con estos datos y las proyecciones, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni se mostró optimista y recordó que esta cifra de desempleo "todavía incluye el período que tenía restricciones en actividades de servicios, en gastronomía, hotelería y turismo" e indicó que "para fin de año tendríamos que recuperar la totalidad del empleo perdido", expresó luego de conocerse las nuevas cifras.

Empleo: mejoran las expectativas de contratación pero son de las más bajas de la región

PERFIL dialogó con tres economistas que analizan la coyuntura y logran desmenuzar de qué va la recuperación que avizora el gobierno. Aún se plantean muchas dudas sobre cómo seguirá la situación en el futuro y adelantan que el país va a encontrarse con problemas importantes como la calificación de la mano de obra requerida, porque como expresó Jonatan Loidi, "Hoy muchos de los que están desempleados no cumplen con las demandas del mercado laboral". Aquí van sus opiniones.

Qué piensan los especialistas

El economista Jorge Colina, titular de IDESA explicó a Perfil que el año pasado en el segundo trimestre del año pasado se perdieron 3,3 millones de empleos urbanos, de los cuales 1,8 eran empleados asalariados en negro; 1,2 millones eran cuentapropistas y los empleos asalariados en blanco (en empresas privadas) sólo cayeron en 300 mil, y si bien son muchos estamos hablando del 5%, porque el total de empleados asalariados en blanco con 6 millones".

Y en la misma línea agregó: "Lo que se dio este segundo trimestre de este año es que los 3 millones de empleos informales (es decir asalariados informal y cuentapropistas) ya se recuperaron, lo que no se recuperó fueron los 300 mil en blanco. sólo se recuperaron 100 mil, faltan 200 mil recuperarse y creo que a eso hace alusión el ministro de Trabajo", explicó Colina.

Por su parte, el economista Javier Lindenboim agregó que la recuperación se percibió en la primer etapa del año. "Recuperación hubo hasta el primer trimestre. En el segundo declina, generando lo que denominamos desaliento", dijo y acompañó la idea con un gráfico de su autoría.

Fuente: Javier Lindenboim

Para el docente e investigador no es fácil ver aún la recuperación. "En ese contexto es difícil imaginar primero una recuperación a los magros valores pre pandemia y más aún imaginar un incremento", adelantó.

Finalmente agregó que "esta preservación/recuperación de un número importante de fuerza laboral tuvo como condición, en general. un deterioro de la capacidad de compra de esos ingresos"

Sin nuevas empresas, es difícil la creación de trabajo en blanco

De igual manera, Jonatan Loidi, Especialista en problemática PyME, Marketing e innovación también ve "muy difícil pensar en una recuperación del empleo privado porque no hay creación de empresas", comentó.

"Salvo algunos rubros en general, la mayoría han sido muy afectados, y no han logrado recuperarse de los niveles de pre pandemia, salvo algunos rubros del agro, con la industria famaceútica, bioquímica y la construcción, todo lo que es comercio que es el rubro muy grande sigue muy golpeado", agregó.

Cómo funciona la app que soluciona las búsquedas laborales en tiempo real

Respecto a las declaraciones del Ministro Moroni de recuperar los niveles de empleo de la pre pandemia no lo ve tan posible. "Creo que la declaración de Moroni es más bien con foco electoral y no tanto con asidero real, mas teniendo en cuenta que Argentina tiene gigantes desafíos que no está atacando", expresó.

Finalmente, graficó la situación del empleo en el país: "Hoy muchos los que están desempleados no cumplen con las demandas del mercado laboral. Así vemos como muchas de las empresas que requieren mano de obra no encuentran esos talentos entre los desocupados. De hecho es uno de los grandes déficit que tendrá la Argentina si empieza a crecer porque no hay mano de obra calificada", expresó.

LR