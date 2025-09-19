La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cronograma de pagos de septiembre. Millones de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones podrán consultar qué día les corresponde cobrar según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Este mes, todos los haberes llegan con un aumento del 1,9%, tras la incorporación del dato de inflación de julio, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Decreto de Movilidad Jubilatoria. A su vez, los beneficiarios con ingresos por debajo de $390.277,17 perciben un bono previsional de $70.000, que eleva el haber mínimo a $390.277,17.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: desde el 9 de septiembre hasta el 10 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: desde el 8 de septiembre hasta el 10 de octubre

Prestación por Desempleo – Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo – Plan 2

Todas las terminaciones de DNI: desde el 3 de septiembre hasta el 10 de octubre

Cómo consultar la fecha de cobro

Los beneficiarios pueden ingresar a www.anses.gob.ar, sección Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, para verificar la fecha exacta y el lugar de cobro. Allí también es posible consultar la historia laboral, aportes registrados y acceder a la simulación de cuotas de los créditos vigentes.