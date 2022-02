Argentina al revés del mundo en los criptoactivos

El mundo de los criptoactivos (criptomonedas, NFT, Metaverso) es relativamente nuevo y cambiante día a día, justamente por estar desde su origen basado en la tecnología, la computación y la modernidad.

A nadie escapa que, en particular en el caso de las criptomonedas se esperaba que para fines del año pasado, por ejemplo, el Bitcoin valiera u$s 100.000 o más; pero ello no ocurrió y su cotización no llegó ni a la mitad.

¿Es esto un fracaso?

Para quienes no creen en ellos sí, para los que siguen pensando que es el futuro, no.

En mi opinión, la regulación está por detrás de estos complejos cálculos matemáticos, análisis de rentabilidad (pasada o futura), predicciones de expertos, la inflación en los países (desarrollados o no), subas o bajas de la tasa de interés en los países (desarrollados o no).

Finalmente, en todo el mundo se viene desarrollando un mercado alrededor de estos bienes, que podemos discutir si son activos financieros o bines intangibles, si tienen respaldo o no, pero las personas vienen adquiriéndolos, o sea en definitiva los ven como una inversión, como una reserva de valor a largo plazo, como un instrumento a través del cual puede intercambiar ese bien por otro bien.

Los lectores pueden preguntarse si la afirmación anterior correcta. A la luz de la realidad podremos ver que:

¿Es posible que compre una Cryptomoneda y suba de valor hacia adelante? Si.

¿Es posible que “resguarde” el valor de mi producción (por ejemplo, granos) tokenizandola en una Cryptomoneda estable (USDC) ? Si.

¿Es posible que adquiera una casa, un auto, con Cryptomonedas ? Si.

En el mundo, en general, las Autoridades han entendido que este mercado es real y que continuará creciendo; por ello han ido regulado (y lo siguen haciendo) para que dichas transacciones se lleven a cabo. De esta manera pueden controlar la licitud de los fondos utilizados, y que no se graven con impuestos adicionales a los que se aplicarían para transacciones que se efectuaran con dinero físico.

¿Qué pasa en la Argentina en cuanto a la regulación el el mundo cripto?

No existe a la fecha regulación alguna de las Autoridades que se arrojan alguna presunta potestad (BCRA, CNV), en lo que respecta a los impuestos, más allá de lo establecido con parches y de manera deficiente en la Ley del Impuesto a las Ganancias.

En otros impuestos de dudosa legitimidad como Bienes Personales, Ingresos Brutos, Débitos y Créditos Bancarios se introdujeron en los últimos tiempos reformas de manera de gravar dichos bienes y/o transacciones sin ninguna lógica tributaria y con el mero fin de recaudar.

Claramente, en vez de avanzar y entender el futuro como otros países, seguimos ahuyentando a inversores, premiando a quienes se mueven en la informalidad, y haciendo que también más ciudadanos se vayan de nuestro país.

* Socio de Impuestos de Auren Argentina