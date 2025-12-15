Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas compraron Profertil por US$ 1.200 millones

Adecoagro S.A. (NYSE: AGRO) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) confirmaron la adquisición del 100% de Profertil S.A., el mayor productor de ferilizante de Sudamérica, en una operación que demandó una inversión total de aproximadamente US$ 1.200 millones. La participación accionaria quedó distribuida en un 90% para Adecoagro y 10% para ACA.

La transacción se completó tras concretarse, días atrás, la compra del 50% que estaba en manos de Nutrien, y luego de que el directorio de YPF aprobara la oferta vinculante presentada por Adecoagro para desprenderse de la mitad restante de la compañía.

Al respecto, desde la petrolera estatal señalaron que la decisión fue aprobada por el Directorio en su reunión del jueves 11 de diciembre, pero aclararon que "el cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en el acuerdo de compraventa de acciones". Además, expresaron que la operación le permite a la compañía continuar enfocándose en su negocio estratégico, como es el desarrollo de Vaca Muerta, para consolidarse "como una empresa shale de clase mundial".

En tanto, por el lado comprador Adecoagro es reconocida en el mercado como una de las principales empresas agroindustriales de Sudamérica, con 210.000 hectáreas productivas y plantas industriales en Argentina, Brasil y Uruguay.

Dentro de su estrategia empresaria produce más de 3,1 millones de toneladas de productos agrícolas y genera más de 1 millón de MWh de electricidad renovable, integrando alimentos, energía y sustentabilidad.

En tanto Profertil es uno de los productores de urea y amoníaco más eficientes a nivel global. Cuenta con una capacidad instalada anual de 1,3 millones de toneladas de urea granulada y 790 mil toneladas de amoníaco, lo que le permite abastecer cerca del 60% del consumo de urea de la Argentina.

Vale señalar que la urea es un fertilizante nitrogenado de síntesis industrial, obtenido al combinar amoníaco con dióxido de carbono bajo altas presiones y temperaturas. Su principal función es aportar nitrógeno al suelo, un nutriente clave para el crecimiento vegetal y el aumento del rendimiento agrícola.

En síntesis, es el fertilizante nitrogenado más utilizado en el mundo, especialmente en cultivos extensivos como trigo, maíz, arroz y soja; al tiempo que su costo y disponibilidad están fuertemente vinculados al precio internacional del gas natural y a la capacidad industrial local.

Justamente, el complejo industrial de Profertil está ubicado en Ingeniero White, Bahía Blanca, dentro del polo petroquímico más importante del país, con acceso a gas natural y energía eléctrica a precios competitivos.

La visión de Adecoagro

Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro, destacó el valor estratégico de la operación: “Estamos muy entusiasmados con Profertil. Se trata de una de las mejores compañías de Argentina, con un equipo profesional experimentado y comprometido. Su ubicación, y sus condiciones productivas y comerciales son estratégicas para la región”, señalaron en un comunicado oficial reciente las compañías compradoras.

Bosch subrayó además la importancia de integrar energía y alimentos: “Queremos seguir potenciando esta operación, donde se transforma gas en un insumo clave para la producción de alimentos”.

También celebró la alianza con ACA: “Me alegra haber concretado esta asociación con una cooperativa con la cual mantenemos una relación larga y exitosa. Este proyecto refuerza nuestro compromiso de construir negocios agroindustriales sustentables, competitivos y generadores de valor para el desarrollo de Argentina y Sudamérica”.

El rol de ACA en la operación y por qué es una compra estratégica.

Desde la Asociación de Cooperativas Argentinas, su gerente general, Ricardo Wlasicsuk, explicó el impacto estratégico para el sector cooperativo: “Para ACA, integrarnos en la producción local de urea granulada implica fortalecer nuestra provisión de un insumo clave para el agro, en línea con nuestra propuesta integral dirigida a nuestro tejido cooperativo”, explicó.

Y agregó: “Esta alianza estratégica con Adecoagro representa un paso trascendental en la consolidación de nuestra presencia en la producción y distribución de insumos agropecuarios en Argentina”.

Profertil es una compañía dedicada a la producción de fertilizantes para optimizar el rendimiento de los cultivos de manera sustentable. Produce 1.320.000 toneladas anuales de urea granulada , el principal fertilizante nitrogenado utilizado en oleaginosas y cereales.

Además, comercializa otros fertilizantes y elabora mezclas a medida según región y cultivo. Cuenta con oficinas administrativas en la Ciudad de Buenos Aires y terminales logísticas en Bahía Blanca, Necochea, San Nicolás y Puerto General San Martín.

La compra de Profertil consolida un modelo de integración vertical que vincula energía, fertilizantes y producción de alimentos, en un contexto donde los costos de insumos y la seguridad de abastecimiento son determinantes para la competitividad del agro argentino.

