Aseguran que el sistema previsional argentino sigue entre los peores del mundo, pero con leve mejora

Los jubilados de la Argentina siguen entre los más desfavorecidos en cuanto a su sistema previsional. El país volvió a ocupar una de las posiciones más bajas en el Índice Global de Pensiones 2025, elaborado por Mercer y el CFA Institute, con un puntaje total de 45,9 puntos y una calificación D, sólo por encima de India y por debajo de Filipinas, Turquía y Sudáfrica.

El informe, que evalúa 52 sistemas de ingresos para la jubilación en todo el mundo, resalta las dificultades estructurales del sistema previsional argentino en sostenibilidad (E) e integridad (D). lo que lo ubicó en el puesto 51 del ranking, aunque reconoce una leve mejora en adecuación (C+), gracias al crecimiento económico y la recomposición parcial de haberes.

El país comparte la zona crítica del ranking con Turquía, Filipinas e India, lo que refleja un patrón común: alta informalidad laboral, bajo nivel de ahorro previsional y regímenes fiscales regresivos que erosionan la capacidad contributiva del sistema.

"El sistema sigue mostrando vulnerabilidades significativas. Para avanzar, es esencial implementar reformas que fortalezcan la formalización laboral, protejan el poder adquisitivo de los jubilados y mejoren la transparencia y eficiencia del sistema”, destacó Dolores Liendo, Wealth Country Business Leader de Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay.

“Ocho sistemas de ingresos para la jubilación mejoraron su calificación en el Índice este año, y ninguno sufrió una disminución”, señala el informe, destacando que “la provisión de ingresos para la jubilación está mejorando a nivel mundial”. “Existe un creciente interés en fortalecer los sistemas de pensiones, como lo demuestran las reformas implementadas o en revisión en países como México, Chile, Colombia y Uruguay”, explicó Leonardo Lara de Mercer. Estos países están implementando “cambios significativos en la estructura de sus sistemas, aumentando las contribuciones al ahorro para la jubilación y mejorando las estrategias de inversión”, añadió.

“Uruguay continúa consolidando un sistema de pensiones sólido y sostenible gracias a reformas técnicas que han mejorado la sostenibilidad fiscal y la suficiencia de las pensiones”, explicó Liendo. Y agregó que el país vecino ha implementado un conjunto de reformas técnicas, que incluyen el aumento gradual de la edad de jubilación, el establecimiento de incentivos fiscales y laborales para prolongar la participación de las personas en la fuerza laboral y el fortalecimiento de los esquemas de ahorro complementario voluntario.

“El desafío ahora es complementar la reforma previsional con políticas activas de empleo para la tercera edad, capacitación continua y la promoción del ahorro voluntario”, añadió. “Cuanto antes incorporemos herramientas que ayuden a las personas a visualizar sus futuras pensiones y las decisiones que las determinan, mejor preparada estará la próxima generación para una longevidad con bienestar y dignidad”, señaló también respecto a la necesidad de una sólida educación financiera.

La vulnerabilidad del sistema argentino

El principal problema radica en la sostenibilidad. El subíndice otorgado a Argentina fue 31,3 puntos (calificación E), uno de los más bajos del mundo. Esto implica que el sistema actual no puede sostenerse financieramente en el tiempo sin reformas estructurales, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional, donde cada vez hay menos trabajadores activos por cada jubilado.

Según estimaciones oficiales, más del 40% de la población ocupada no realiza aportes previsionales —ya sea por informalidad o por regímenes especiales con baja densidad de contribución—, lo que debilita la base del sistema solidario. Además, la alta inflación y los ajustes parciales de haberes han reducido el poder adquisitivo de las jubilaciones, empujando a más de 6 de cada 10 adultos mayores a depender de transferencias estatales no contributivas.

Una leve mejora en “adecuación”, pero sin impacto estructural

El subíndice de adecuación —que mide la capacidad de las jubilaciones para garantizar ingresos suficientes— registró una ligera mejora: 60,8 puntos (C+), impulsado por el crecimiento económico y el refuerzo de haberes mínimos durante el último año.

Sin embargo, esta mejora no alcanza para revertir el deterioro de fondo: los haberes siguen perdiendo frente a la inflación y la brecha entre los jubilados que aportaron toda su vida y los que accedieron por moratoria continúa ampliándose.

En palabras de Liendo, la mejora refleja apenas “una estabilización coyuntural más que una transformación estructural”.

Mientras tanto, la relación entre aportantes y beneficiarios sigue cayendo: hace dos décadas era de 1,9 a 1; hoy se acerca a 1,2 a 1, un ratio insostenible sin capitalización complementaria.

En 2025, Países Bajos, Islandia, Dinamarca, Israel y Singapur encabezan el ranking con calificación A, reflejando sistemas sólidos, sostenibles y con alta integridad institucional.

Un hecho destacable lo constituye Singapur, que por primera vez logró ingresar al selecto grupo de los mejores, convirtiéndose en el único país de Asia con esa categoría.

"Los sistemas con menos restricciones tienden a tener mejor desempeño. En lugar de imponer mandatos, los gobiernos pueden fomentar transparencia, buena gobernanza y colaboración con el sector privado”, explicó Tim Jenkins, autor principal del informe y socio de Mercer.

El estudio advierte que, ante la magnitud de los fondos previsionales, muchos gobiernos están buscando formas de canalizar parte de ese capital hacia objetivos económicos nacionales, como infraestructura o innovación, lo que puede generar tensiones entre rentabilidad y política pública.

Latinoamérica avanza, pero con desafíos

Según el análisis regional, Chile, México y Uruguay se ubican entre los mejores sistemas previsionales de América Latina, todos con calificación B o B+, gracias a reformas recientes que aumentaron los aportes al ahorro previsional y diversificaron las inversiones.

“Prácticamente todos los países evaluados de la región muestran una mejora. En su mayoría están adoptando estrategias más robustas para garantizar una jubilación digna y suficiente”, indicó Leonardo Lara, Wealth Líder de Mercer para Latinoamérica.

Ranking completo: los cinco mejores y los cinco peores sistemas previsionales

País Calificación Puntaje total

Países Bajos A 85,4

Islandia A 84,0

Dinamarca A 82,3

Singapur A 80,8

Israel A 80,3

Ranking de los peores sistemas de jubilaciones

Sudáfrica C 51,0

Turquía D 48,2

Filipinas D 47,1

Argentina D 45,9

India D 43,8

Fuente: Mercer CFA Institute Global Pension Index 2025

Argentina, en cambio, se mantiene rezagada junto con Turquía, India y Filipinas, con un esquema fragmentado, alta informalidad laboral y baja cobertura efectiva del ahorro previsional privado.

Reformas pendientes en Argentina

El informe enfatiza que la sostenibilidad del sistema argentino depende de reducir la informalidad, incentivar aportes de autónomos y fortalecer la capitalización complementaria.

También sugiere revisar los regímenes especiales y generar incentivos fiscales para ampliar la base de contribuyentes.

En un contexto de envejecimiento poblacional y menor natalidad, la urgencia de una reforma estructural se vuelve evidente. Mientras otros países de la región avanzan en la profesionalización y digitalización de la gestión previsional, Argentina continúa postergando decisiones de largo plazo.

