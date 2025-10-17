Ciberestafa: ordenan a un banco devolverle a una jubilada los 22.000 dólares y los 800 mil pesos que le robaron y además indemnizarla

Un banco deberá devolverle a una jubilada que padece una gravísima enfermedad 22.000 dólares y casi 800.000 pesos que, mediante una ciberestafa, le sacaron de sus cuentas. Además, recibirá una indemnización, por daño moral y punitivo, de 10 millones de pesos. Esta medida fue decidida por la jueza Guillermina Di Luca, cabeza del Juzgado Civil y Comercial N.° 23 de La Plata, quien acusó a la entidad financiera de “falta de seguridad en el sistema informático que el banco puso a disposición de la actora”.

Según Noticias Argentinas, la damnificada es una mujer que vive en la ciudad de Buenos Aires, tiene 69 años y padece esclerosis múltiple progresiva, enfermedad que la coloca en la categoría de “consumidora hipervulnerable”.

La estafa que sufrió la mujer sucedió en julio de 2022, cuando trató de ponerse en contacto con un banco de Bahía Blanca con el objetivo de cancelar una hipoteca. Luego de completar unos formularios en línea, le llegó un mensaje proveniente de una cuenta de WhatsApp que pertenecía, supuestamente, a la entidad financiera con la que estaba interactuando, donde le pedían que entregara el nombre de usuario y clave del banco donde guardaba su dinero para poder “validar su identidad”, y ella dio esa información.

De acuerdo al informe de NA, poco minutos después, el usuario de la jubilada se bloqueó y, al llamar al Centro de Fraudes, le dijeron que los ciberestafadores habían vaciado completamente sus cuentas.

Durante el juicio, la entidad financiera dijo no ser culpable de lo ocurrido porque las transferencias se habían hecho usando las claves personales de su clienta, pero las pericias informáticas determinaron que hubo un comportamiento inusual en las transacciones porque, en un periodo muy breve de tiempo, se hicieron 13 transferencias a 6 beneficiarios diferentes usando 3 direcciones de IP (Internet Protocol) distintas. También se recargaron celulares y se realizaron préstamos sin que apareciera ninguna alerta advirtiendo que algo fuera de lo normal estaba pasando.

Según el informe del experto Martín Sebastián Correa, el sistema del banco no tenía las medidas necesarias para detectar transacciones dudosas.

Marcelo Szelagowski, abogado de la víctima, festejó la decisión de la jueza Di Luca, pero remarcó que “luego de cinco años de bancarización digital plena, los bancos aún no han adoptado medidas de ciberseguridad acordes a los riesgos actuales”.

De acuerdo a las autoridades, los delincuentes “utilizan nombres y logos de empresas reales para ganar tu confianza, pero su objetivo es robar tus datos o tu dinero”. Usan como anzuelos compañías de luz, agua y supermercados.

La policía pide a los jubilados que no compartan su CBU ni envíen fotos de su tarjeta o DNI. “Las empresas no solicitan información personal por WhatsApp, ni redes sociales. Si algo te resulta dudoso, consultá siempre por los canales oficiales o llamá al 911”, dice el alerta.



HM