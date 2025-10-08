Estafó más de 13 millones con tarjetas ajenas.

Una mujer fue acusada de haber realizado estafas por 13 millones de pesos por compras millonarias en distintos comercios de Neuquén y Cipolletti utilizando tarjetas de crédito que no le pertenecían.

En ese contexto, la fiscal del caso, Valeria Panozzo, formuló cargos en una audiencia y pidió su prisión domiciliaria por riesgo de fuga.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, la imputada habría ejecutado una serie de maniobras de defraudación entre septiembre de 2023 y junio de 2025. El monto total estimado de las estafas asciende a más de 13 millones de pesos, invertidos en productos de distintos rubros, desde indumentaria y electrodomésticos hasta porcelanatos.

Entre el 24 y 25 de septiembre de este año, la mujer realizó 13 operaciones en locales de Cipolletti y de Neuquén, por un total aproximado de $13.260.000. Las compras se concretaron en un local de ropa, una casa de electrodomésticos, una farmacia, una sucursal de supermercado y un comercio de porcelanatos, entre otros.

Panozzo calificó los hechos como «estafa mediante el uso de tarjeta de compra, dos hechos en concurso real y en calidad de autora», según los artículos 173 inciso 15, 172 y 45 del Código Penal.

Durante la audiencia, la fiscal detalló que la acusada ya había cumplido una condena anterior por delitos similares y que actualmente se encuentra bajo investigación en varias causas vinculadas.