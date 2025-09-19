Aumento ANSES 2026: cuánto cobrarán jubilados y pensionados con el nuevo Presupuesto

El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional que los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un incremento del 5% a partir del año próximo, en el marco del proyecto de Presupuesto 2026. La medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación proyectada para el año entrante.

Hasta ahora, los haberes de los adultos mayores se actualizaban mensualmente según el índice de inflación informado por el INDEC, un mecanismo que comenzó a regir en marzo de 2024. Con el Presupuesto 2026, el Gobierno plantea modificar esta dinámica: en lugar de ajustes automáticos mensuales, se aplicará un incremento adicional del 5% para jubilados y pensionados.

De aprobarse en el Congreso, esta suba implicaría que la jubilación mínima se ubique en $406.290, mientras que quienes perciban haberes más altos también verán reflejado el aumento en sus ingresos.

Los montos actuales en septiembre 2025

En tanto, los jubilados recibieron este mes un aumento del 1,9% por el impacto de la inflación de julio. Con esta actualización, los valores vigentes son:

Jubilación mínima: $320.277,17 Jubilación máxima: $2.155.162,17 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 Pensiones No Contributivas (PNC): $224.194,02

Además, los titulares que cobran menos de $390.277,17 reciben el bono previsional de $70.000, lo que eleva los montos a:

Jubilación mínima: $390.277,17 PUAM: $326.221,74 PNC: $294.194,02

Cuáles son las próximas fechas de pago

El organismo previsional difundió también el cronograma de cobros para septiembre, organizado según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre de 2025 DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre de 2025 DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre de 2025

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre de 2025 DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre de 2025 DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre de 2025 DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre de 2025 DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre de 2025

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre de 2025 DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre de 2025 DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre de 2025

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre de 2025 DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre de 2025 DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre de 2025 DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre de 2025 DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre de 2025

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: desde el martes 9 de septiembre de 2025 hasta el viernes 10 de octubre de 2025

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: desde el lunes 8 de septiembre de 2025 hasta el viernes 10 de octubre de 2025

Prestación por Desempleo – Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre de 2025 DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre de 2025 DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre de 2025 DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre de 2025 DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre de 2025

Prestación por Desempleo – Plan 2